Faye de Love Island s’effondre dans des flots de larmes alors que Teddy la quitte avec leur nouveau chiot

Faye Winter de LOVE Island a fondu en larmes en disant au revoir à son partenaire Teddy Soares aujourd’hui.

Le jeune homme de 27 ans et leur chien Bonnie se sont dirigés vers l’aéroport pour le voir partir ce matin alors qu’il partait pour un voyage mystère.

Dans une série de vidéos, on voit le couple dire au revoir à l’enregistrement avant que Faye ne parte avec le toutou.

Teddy demande: “Tu ne vas même pas me voir partir?”

Alors qu’elle se tourne vers la caméra, Faye pleure : “Je vais juste pleurer.”

On ne sait pas où Teddy se dirige, mais il a dit aux fans: “Le temps que je sois de retour à la maison, Bonnie sera tellement plus grande.”

Teddy et Faye ont révélé qu’ils avaient eu un chien ensemble au début de ce mois après avoir été forcés de confirmer qu’ils ne s’étaient pas séparés.

Avant d’avoir leur toutou, le couple – qui a trouvé l’amour dans l’émission de rencontres ITV2 l’année dernière – n’avait pas figuré ensemble sur les réseaux sociaux depuis juin.

Dans un article récent, Faye manquait visiblement alors que Teddy partageait sa journée moyenne avec les fans.

Le couple avait précédemment déclenché des rumeurs partagées après que Faye ait assisté seule à une fête de fiançailles.





La favorite de la star de télé-réalité, Faye, a été occupée ces derniers temps, participant à Masterchef et s’ouvrant également sur les luttes en coulisses de sa vie personnelle.

La jeune femme de 27 ans a consulté sa grille de médias sociaux avec des clichés d’elle-même et de son père et a discuté de sa bataille pour la santé.

Elle a déclaré: «Masterchef était pour cet homme incroyablement fort. Vous vous souvenez peut-être quand je suis sorti de Love Island et que j’ai passé beaucoup de temps dans le Devon, tout le monde remettant en question ma relation et jugeant le nombre d’emplois que j’annonçais.

«En fait, ma famille et moi livrions une bataille privée dans laquelle mon incroyable père était en soins intensifs depuis près d’un mois et on lui disait de se préparer au pire.

“Il a perdu tellement de poids qu’il était méconnaissable et délirant au point que nous ne pouvions même pas avoir de conversation.

“Rappelez-vous que vous ne savez jamais à quelles batailles les gens sont confrontés en privé, nous avons choisi de combattre cela en privé et heureusement, mon beau père est devenu plus sain et plus fort chaque jour et maintenant neuf mois plus tard, il y arrive lentement.”