Faye de Love Island jure contre Chloé dans un match hurlant alors que leur querelle secrète atteint le point d’ébullition

Faye Winter de LOVE Island a juré contre Chloe Burrows dans un match hurlant ce soir alors que leur querelle secrète atteignait un point d’ébullition.

La paire a ramé après que Chloé ait embrassé le partenaire de Kaz, Toby, dans le défi Line of Booty.

4 Chloe Burrows de Love Island a entendu Faye Winter parler d’elle alors qu’une dispute éclatait dans la villa

Chloé a entendu Faye parler du baiser explosif avec Rachel alors que la nouvelle que la tête de Toby avait été tournée se répercutait dans la villa.

Le joueur de 25 ans s’est levé et a déclaré: « Je ne peux pas être obsédé par ce drame. Oh mon Dieu. »

Mais Faye a crié en retour: « Ne fais pas » oh putain de cher « . Tais-toi et arrête de regarder par ici. »

Chloé a refusé et a crié : « Pourquoi me dis-tu de me taire ?! »

Mais Faye a crié : « Arrête de fouiner et reste là-bas et prends ton vin !

4 Faye a crié à Chloé de s’occuper de ses affaires et de « se rasseoir »

Chloé s’est ensuite tournée vers les nouvelles filles Millie et Lucinda et a dit « F *** me » admettant qu’elle « fut » avec la situation.

Les fans se sont précipités sur Twitter et ont affirmé que Faye « mourrait d’envie d’essayer Chloé » alors que leur querelle secrète avait débuté quelques jours auparavant.

Lorsque la bombe Chloé est entrée dans la villa, Faye a été associée à Brad – et Chloé a rapidement jeté son dévolu sur lui.

Cela a conduit Brad à admettre qu’il n’avait aucun intérêt pour Faye et a rapidement craqué avec Chloé.

Malheureusement, Chloé a rapidement perdu tout intérêt pour Brad parce qu’il ne lui a posé aucune question sur elle-même.

Tellement contrarié. Il n’était pas du tout nécessaire que Faye parle à Chloé comme ça. Si vous avez un problème avec quelqu’un, parlez-lui directement. #LoveIsland – Brandon (@BrandonMUFC71) 8 juillet 2021

Faye meurt d’envie d’essayer Chloé depuis le jour où elle est arrivée 😂 #LoveIsland — (@aamirahhhhh) 8 juillet 2021

Moi qui regarde Faye insulter Chloé et la redresser #LoveIsland pic.twitter.com/ujVc3c7Z9A – StormyBre (@BreannaMarie22_) 8 juillet 2021

Pendant ce temps, Chloé a emmené Kaz pour une conversation ce soir avec la blogueuse de mode Kaz, disant à la blonde qu’elle avait l’impression que le baiser était « sournois et sournois ».

S’exprimant ensuite dans le Beach Hut, Chloé a admis: « Oui, ce que j’ai fait n’est pas génial. Mais ce n’est pas la fin du monde.

« Je me sentais mal, mais tu dois te rappeler pourquoi nous sommes ici.

Cependant, Toby a plus tard annoncé à Kaz qu’il voulait poursuivre Chloé.

Il a déclaré: « La seule personne à qui j’ai jamais parlé ici était vous, je n’ai pas essayé de connaître quelqu’un d’autre, donc c’est à moi de voir comment c’est.

4 Toby a eu la tête tournée

« Je veux apprendre à connaître ici et de quoi elle parle.

« Pour moi, elle m’intrigue. Je ne sais pas où aller, car j’apprécie moi et vous.

« Mais la progression est si lente mais je pense que c’est vraiment de ma part, et je ne vois pas pourquoi. »

Lisez toutes les dernières nouvelles de Love Island

4 Kaz a caché ses vrais sentiments

Kaz a répondu: « OK. En fin de compte, votre point principal est qu’il y a quelque chose qui vous arrête quand il s’agit de nous et que vous voulez faire connaissance avec Chloé. »

Cachant son chagrin, elle a ajouté: « C’est ce que c’est. »

Plus tard, Toby a déclaré dans le Beach Hut: « Elle l’a très bien pris, elle l’a trop bien pris. Je me sens coupable. »