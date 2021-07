Faye de Love Island fond en larmes et Millie reste bouche bée alors que les bouffonneries des garçons à la Casa Amor sont exposées

Faye et Abigail de LOVE Island ont fondu en larmes et Millie est restée sans voix face aux bouffonneries des garçons à Casa Amor.

Furious Faye a perdu son sang-froid en voyant Teddy embrasser Clarisse dans une carte postale livrée à la villa.

2 Faye réconforte Abigail

2 Millie reste sans voix

C’est Chloé, célibataire, qui a trouvé la carte postale révélant tout, criant: « Pas de putain de façon, oh mon dieu » alors qu’elle court pour montrer aux autres filles.

Alors qu’ils se pressaient tous pour voir des photos de ce que leur partenaire avait fait pendant leur absence, Millie se couvrit la bouche sous le choc.

Clairement incapable de croire ce qu’elle voit, elle haleta: « Oh mon dieu, oh non. »

Liberty a furieusement jeté la carte postale dans la piscine.

La beauté blonde est devenue officielle avec son petit ami Jake peu de temps avant le rebondissement de la série, et il lui a été complètement fidèle dans l’autre villa.

Il a dormi dehors et a gardé ses distances avec les filles – bien qu’il ait embrassé quelqu’un d’autre dans le cadre d’un défi.

Faye est vue plus tard en train de réconforter Abigail, qui est allongée sur sa poitrine, les deux femmes semblant être émotives.

Elle a marmonné : » Tu sais quoi, ils peuvent foutre le bordel*séjour à Casa Amor, les fous. »

Ils peuvent rester à la Casa Amor, les fous. Faye Hiver

Faye est en couple avec Teddy, qui a d’abord refusé de partager un lit avec l’une des bombes de Casa Amor – mais l’épisode de mercredi soir a révélé qu’il avait changé d’avis et espère faire des câlins et parler d’oreiller avec une nouvelle fille.

Pendant ce temps, Abigail est elle-même relativement nouvelle et a volé Toby à Chloé la semaine dernière dans des scènes de choc.

Liam a également dit à Lillie qu’il voulait l’embrasser – ayant apparemment complètement oublié son partenaire d’origine Millie.

Et dans un teaser pour l’émission de jeudi, il fait son pas.

Il avait déjà mis en colère les fans en profitant d’un baiser à trois lors de sa première nuit à Casa Amor, et en ne perdant pas de temps à partager un lit avec une nouvelle fille et à la câliner toute la nuit, tandis que d’autres garçons dormaient dehors.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

Kaz a également fondu en larmes avant d’embrasser Matthew dans le but de passer de Tyler qui jouait à l’extérieur.

Dans un choc du destin, Hugo – qui est le seul garçon célibataire – est celui qui lutte le plus pour établir une connexion romantique à Casa Amor, même en étant maladroitement ignoré par l’une des bombes.

C’est la première fois que les filles de Love Island reçoivent une mise à jour sur les garçons alors qu’ils sont absents en trois ans.

La dernière fois que les filles ont reçu une carte postale de Casa Amor, c’était en 2018, lorsque Dani Dyer a été dévasté de voir l’ex de son petit ami Jack Fincham l’avoir accueilli dans la nouvelle villa.

Elle a été vue en train de sangloter de manière incontrôlable après avoir été convaincue que le fidèle Jack avait triché – suscitant le plus de plaintes de Love Island dans l’histoire de la série.

Les scènes pénibles ont accumulé 2 644 plaintes officielles de l’Ofcom au total, mais il n’est pas confirmé que c’est la raison pour laquelle ils ont choisi de ne pas envoyer la carte postale dans les séries 2019 et 2020.