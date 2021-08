Faye de Love Island fait un triste aveu à propos de Teddy alors que les fans supplient le couple de se réunir après le chagrin de Casa Amor

Faye de LOVE Island a fait un triste aveu à propos de Teddy alors que les fans supplient le couple de se réunir après leur chagrin à la Casa Amor.

L’épisode de vendredi soir a vu le consultant financier principal, 26 ans, resté célibataire après que l’agent immobilier se soit associé à Sam Jackson.

4 Faye de Love Island a fait un triste aveu à propos de Teddy sur Unseen Bits Crédit : Érotème

4 Faye craignait que Teddy ne soit «trop cool» pour elle

Mais dans Unseen Bits de samedi, Faye a été vue en train de douter de sa romance avec Teddy avant le drame de rapprochement.

Assise sur l’un des lits de jour avec Millie, 24 ans, Faye a admis qu’elle craignait que Teddy ne soit « trop ​​cool » pour elle.

Lorsque son amie lui a demandé pourquoi elle pensait cela, Faye a donné l’exemple que Teddy aime boire « du whisky avec un cube de glace » alors qu’elle aime toujours boire des Bacardi Breezers.

Millie lui a dit que Teddy lui achèterait une caisse de son alcopop préféré avant de souligner qu’il y avait un nuage en forme de cœur dans le ciel.

Faye a répondu : « Ça y est, le ciel me dit que j’aime Teddy, bravo. »

Les fans se sont tournés vers Twitter pour discuter du moment et supplier les producteurs d’aider le couple à trouver un moyen de se réunir.

L’un d’eux a écrit: « JE SUIS DÉSOLÉ FAYE PENSE QUE TEDDY TROP BIEN POUR ELLE !!!! ELLE L’AIME SM. Ils sont nos gagnants oui? »

Un autre a tweeté: « Je suis désolé, pourquoi personne ne parle de Faye en disant que Teddy est bien trop bon pour elle? Cela prouve qu’elle l’aime bien, prouve qu’elle le veut et l’apprécie, mais a agi par peur parce qu’elle était sous le choc. »

Un troisième a ajouté: « Pour tous ceux qui disent que le nounours est trop bon pour Faye, oui, elle le pense aussi, il est le premier homme à la traiter correctement et elle avait peur qu’il se rende compte qu’il est trop bon et qu’il parte.

« Ils ont les relations les plus authentiques et les plus réelles. »

4 Faye s’est recouplée avec Sam vendredi soir après le twist de Casa Amor Crédit : Érotème

4 Teddy a été écœuré par sa décision après son retour en solo Crédit : Érotème

Love Island continue le dimanche 1er août à 21h sur ITV2.

