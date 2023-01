Faye de Love Island est époustouflante alors qu’elle se déshabille en lingerie en dentelle rose pour le tournage de la Saint-Valentin

FAYE Winter était ravie alors qu’elle modelait de la lingerie rose pour une séance photo pour la Saint-Valentin.

La star de Love Island s’est déshabillée dans sa chambre à la maison pour révéler les pièces sexy de

Faye Winter a taquiné la Saint-Valentin dans son dernier message alors qu’elle présentait un affichage torride pour les fans.[/caption] Instagram

La star de Love Island a modelé un certain nombre de tenues roses de Love Honey[/caption] Instagram

Faye, 26 ans, avait l’air incroyable dans les ensembles de sous-vêtements[/caption]

Faye, 27 ans, avait l’air incroyable dans les ensembles de sous-vêtements alors qu’elle disait aux fans : “La Saint-Valentin n’est pas seulement pour les couples, c’est aussi le moment de tomber amoureux de soi-même.

“@lovehoneyofficial nous aide tous à le faire avec leur superbe gamme @lovehoneylingerie qui aide à renforcer cette confiance et nous rappelle que nous sommes tous forts, sexy et beaux avec la plus grande sélection au monde, vous serez sûr de trouver celle qu’il vous faut.”

Elle a immédiatement été félicitée pour son message avec sa collègue star de Love Island, Tasha Ghouri, répondant: “Tu as l’air fou.”

D’autres ont supposé que Faye s’était séparée de son petit ami de Love Island, Teddy Soares, mais la star a mis fin aux revendications sur son histoire Instagram.

Un fan a dit : “Est-ce que ça veut dire que tu es célibataire ?”

Et Faye a répondu sur son histoire: «Pas d’énigme, mon dernier réel a été filmé et la légende approuvée en décembre.

« Arrête de venir me chercher ! J’ai adoré l’entreprise l’année dernière, donc je voulais évidemment le refaire cette année. Fin de.

“Aimez les femmes qui se sentent le mieux quel que soit leur statut relationnel ! La Saint-Valentin ne devrait pas seulement permettre aux couples de s’aimer, mais aussi de trouver l’amour de soi.