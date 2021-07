Faye de Love Island choque alors qu’elle admet qu’elle ne connaît pas l’alphabet – et ne peut pas dépasser la lettre P

Les fans de LOVE Island ont été horrifiés de découvrir que Faye ne connaissait pas l’alphabet après avoir eu du mal à dépasser la lettre « P ».

La responsable des locations de 26 ans discutait avec ses amis de Love Islander dans un clip hilarant de l’émission de samedi lorsqu’elle a essayé de réciter l’alphabet.

Détente dehors avec Sharon, Rachel et Liberty, Faye a commencé à chanter ses AB C.

Mais la bombe du Devonshire est devenue un peu confuse après avoir atteint la lettre «P» et a dû demander à ses amis si elle la chantait correctement.

Se tournant vers les filles, elle a demandé : « Est-ce vraiment vrai ? Je ne connais pas le reste.

Sa gaffe n’est pas passée inaperçue auprès des autres concurrents, qui ont aussitôt crié : « Vous ne connaissez pas l’alphabet ?

Sharon a essayé d’aider la belle en énumérant le reste de la lettre pour elle, alors que Faye a demandé: « Quoi?… Oh mon dieu! »

Une Faye clairement embarrassée a couvert sa bouche et a crié « oh mon Dieu », avant d’essayer de réciter à nouveau l’alphabet en entier… pour échouer encore une fois.

« Bon sang fille, » dit Sharon, « Je ne peux pas croire que je t’apprends à faire l’alphabet! »

Cela vient après que Faye se soit battue avec Chloe Burrows dans un match de cris furieux alors que leur querelle secrète atteignait un point d’ébullition.

La paire a ramé après que Chloé ait embrassé le partenaire de Kaz, Toby, dans le défi Line of Booty.

Chloé a entendu Faye parler du baiser explosif avec Rachel alors que la nouvelle que la tête de Toby avait été tournée se répercutait dans la villa.

Le joueur de 25 ans s’est levé et a déclaré: « Je ne peux pas être a *** d avec ce drame. Oh cher. »

Mais Faye a crié en retour: « Ne fais pas » oh putain de cher « . Tais-toi et arrête de regarder par ici.

ITV

Faye s’est finalement excusée auprès de Chloé dans le but de purifier l’air après leur dispute[/caption]

Chloé, qui est également bénévole pour Guide Dogs UK, a refusé et a crié : « Pourquoi me dis-tu de me taire ?!

Mais Faye a crié : « Arrête de fouiner et reste là-bas et prends ton vin !

Chloé s’est ensuite tournée vers les nouvelles filles Millie et Lucinda et a dit « F *** me » admettant qu’elle « fut » avec la situation.

Cependant, le lendemain, Faye a tenu à clarifier l’air avec Chloé et s’est excusée pour son comportement impétueux.





Lorsque Chloé est entrée pour la première fois dans la villa, Faye était initialement associée à Brad McClelland, mais cela n’a pas empêché la bombe de jeter son dévolu sur lui.

Cela a conduit Brad à admettre qu’il n’avait aucun intérêt pour Faye et il a rapidement fait un pas vers Chloé.

Mais ses mouvements fluides se sont retournés contre lui de manière spectaculaire lorsque Chloé a perdu tout intérêt pour lui après qu’il ne lui ait pas posé de questions sur elle-même.