Faye Brooks de Coronation Street se déshabille pour un soutien-gorge et des bas pour une photo grésillante

La star de CORONATION Street, Faye Brooks, a été aperçue en train de se déshabiller jusqu’à son soutien-gorge et ses bas dans un nouveau cliché grésillant.

L’actrice a profité de ses histoires Instagram pour montrer sa silhouette enviable dans le cliché de sous-vêtements, partagé avec ses abonnés.

Faye, 35 ans, qui joue Kate Connor dans le feuilleton ITV Coronation Street, s’est tournée vers ses réseaux sociaux avec le cliché impertinent.

L’actrice a pu être vue en train de manger des chips McDonald’s alors qu’elle se déshabillait en un ensemble de sous-vêtements noirs à lacets.

Elle a associé son look à des bas transparents à hauteur de cuisse alors qu’elle croisait les jambes dans une pose sexy, face à la caméra.

Elle laissa ses mèches brunes couler derrière elle alors qu’elle mangeait des frites, se détendant sur le canapé alors qu’elle était assise près de la fenêtre de sa maison.

“Les yeux sur les frites”, Faye a légendé le message, alors que ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir de sa silhouette “incroyable”.

Faye n’est pas étrangère à montrer son incroyable silhouette en ligne, car elle a récemment révélé son derrière de pêche dans un cliché de plage.

Faye – qui s’est séparée de son petit ami Joe Davies en juillet – avait l’air de bonne humeur alors qu’elle profitait d’une escapade ensoleillée à Aleenta Phuket.

Plus tôt cette année, il a été révélé que Faye sortait avec son ancienne co-star de Legally Blonde, Iwan Lewis, après s’être séparée de son petit ami.

L’entraîneur Barry’s Bootcamp a quitté la maison de Faye – et maintenant, Faye sort avec l’acteur et propriétaire de théâtre Iwan.

Le couple a été aperçu en train d’être adoré lors du lancement du Backyard Cinema de Manchester cette semaine – Iwan adorant même en train de prendre des photos de la tenue de Faye pour elle.

L’ancienne star de Coronation Street a lié les bras avec Iwan alors qu’ils quittaient la fête pour retourner à l’appartement de Faye.

La star de Dancing On Ice a joué dans la production en tournée de Legally Blonde avec Iwan en 2011 et 2012 – et ils sont restés amis depuis.