MYLEENE n’est pas la seule star féminine à vouloir essayer le coup de tête casse-cou de Dancing On Ice.

L’ancienne actrice de Coronation Street, Faye Brookes, a déclaré qu’elle allait essayer avec son partenaire de patinage de télévision Hamish Gaman.

L’exploit courageux, également connu sous le nom de rebond, implique qu’un patineur soit tourné par les chevilles par son partenaire.

Parlant du déménagement, qui est normalement exécuté par les finalistes de l’émission, Faye, 33 ans, déclare: «Je suis partante.

«Je pense parce que Hamish est si grand et fort. Cela pourrait être très simple.

«Je bois à chaque instant et si cela se présente comme une option, je suis partie.

«Je ne veux gâcher aucune opportunité. Pourquoi pas? »

Faye, qui a quitté le feuilleton ITV en avril dernier après avoir joué à Kate Connor pendant quatre ans, est la favorite des bookmakers pour gagner – bien qu’elle n’ait pas encore joué en solo.

Mais ce ne sont pas seulement les créateurs de cotes qui soutiennent Faye pour aller jusqu’au bout.

Elle dit: «J’ai eu tellement d’amour et de soutien de tous mes copains Corrie.

«Je suis toujours dans le groupe WhatsApp des filles et elles ont jailli dimanche à quel point la routine 9 To 5 était fabuleuse et elles ne nous ont même pas encore vu six patiner.

«Je sais qu’ils me soutiennent à 100%. Je ne pense pas que ce soit un avantage – je pense juste que c’est bien d’avoir un très bon système de soutien de leur part.

L’ancienne star de Coronation Street, Faye Brookes, prévoyait de se recycler en tant qu’entraîneur personnel lorsque le travail se tarirait – avant de s’inscrire à Dancing On Ice

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk