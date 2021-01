FAYE Brookes est secrètement entraînée par ses copains de Coronation Street – y compris l’ancienne candidate de Dancing on Ice Jane Danson.

La femme de 33 ans a raconté qu’elle avait obtenu un énorme soutien de ses anciennes co-stars avant son passage dans la série.

« Je n’ai pas eu une personne qui ne m’a pas souhaité bonne chance », a déclaré Faye.

« Surtout les filles de Corrie. Beaucoup d’entre elles ont participé à Dancing on Ice et elles savent toutes ce que c’est que de faire le spectacle et voient à quel point c’est difficile et le fait que c’est en direct tous les dimanches.

«Ils ont envoyé tellement de messages de soutien. Jane Danson m’a donné les meilleurs conseils.

«Comme moi, elle est complètement tombée amoureuse du patinage sur glace et l’a maintenue depuis qu’elle a quitté la série.

«Elle m’a même vu à la patinoire et m’a dit de ‘continuer et profiter de chaque seconde de votre temps parce que vous ne savez tout simplement pas quand ce sera votre dernier skate’.

« Ensuite, je vais demander à un vieil ami de s’enregistrer et de me dire de ne pas tomber – j’espère que je ne le ferai pas. »

Parmi les autres stars de Corrie qui se sont inscrites à Dancing on Ice dans le passé, citons Samia Longchambon, Anthony Cotton, Brooke Vincent et Hayley Tammadon.

Ce dimanche, Faye rejoindra le deuxième groupe de célébrités pour effectuer leur premier skate solo.

Mais elle admet qu’elle a eu plus que quelques chutes sur la glace alors qu’elle lance tout ce qu’elle a à l’entraînement.

«Je tombe chaque jour d’entraînement», a déclaré Faye.

«Habituellement, je vais directement dans la barrière et je ne peux pas m’arrêter.

«Je dois définitivement acheter un tube de crème à l’arnica chaque semaine. J’ai tellement d’ecchymoses à cause de chutes.

«Nous utilisons nos corps de différentes manières – nous sommes confrontés à des défis comme aucun autre.

« Si vous avez une chute, vous avez tendance à tomber dans le bon sens. L’adrénaline vous fait passer. »

«Je m’assure juste de prendre soin de mon corps quand j’ai des temps d’arrêt, donc pour le lendemain je suis prêt.

«J’ai les compeeds pour les ampoules, les genouillères, les couches thermiques supplémentaires au cas où il ferait vraiment froid.

Faye – qui est en couple avec l’entraîneur personnel Joe Davies depuis sa séparation d’avec Gareth Gates – a également été surprise de voir à quel point son corps a changé depuis son entraînement sur la glace.

«J’utilise des muscles que je n’ai jamais utilisés auparavant», a déclaré Faye.

«J’adore m’entraîner et rester en forme, j’aime danser et faire différents cours, secouer avec un entraînement à la maison, je suis prêt à tout. Mais ça – ils disent que c’est difficile, mais c’est plus que ça. C’est tellement difficile .

«Le bon côté de tout cela, c’est que je garde la forme et probablement la meilleure forme que je connaisse depuis un moment.

«Mentalement et physiquement, je suis mis au défi. Votre corps est en harmonie, il y a un équilibre quelque part.

«Au cours de la dernière année, les gymnases étant fermés, les gens n’ont pas été en mesure de s’entraîner et de prendre soin de leur corps.

«Parce que les gens sont coincés à la maison, peut-être qu’ils mangent plus et que leur régime alimentaire a changé et qu’ils prennent du poids.

«Cela peut affecter votre mentalité.

« Nous sommes tellement chanceux d’être dans une compétition, oui, mais faire ce travail qui me donne ces merveilleux souvenirs et défis à venir, mais à quel point je peux défier mon corps et mon esprit et me sentir vraiment bien dans ma peau. »