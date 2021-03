ELLE a été la favorite de Dancing On Ice tout au long de la série sujette aux accidents, mais Faye Brookes a été laissée en noir et bleu dans les coulisses.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 33 ans, a révélé que les répétitions exténuantes de patinage sur glace l’avaient laissée couverte d’ecchymoses et d’empreintes de mains de ses partenaires professionnels masculins et que la pression l’avait également éprouvée émotionnellement.

Mais la star déterminée a juré d’arrêter de pleurer à l’écran et de profiter de la finale de demain soir alors qu’elle affronte le présentateur de radio Sonny Jay, 27 ans, et l’olympien à la retraite Colin Jackson, 54 ans.

Faye, qui a annoncé cette semaine qu’elle avait décroché son «rôle de rêve» en tant que Roxie Hart à Chicago lors de la tournée musicale au Royaume-Uni plus tard cette année, a parlé de son difficile voyage sur la glace.

Elle a déclaré: «Je n’ai jamais été aussi endolori de toute ma carrière. Je n’ai jamais poussé mon corps à ce genre de limite. Je ne pense pas que je vais rater les bleus et je me suis gratté les mains sur la glace.

«Une de mes jambes, celle que nous avons tendance à utiliser pour que le mâle l’attrape pour les ascenseurs, tandis que l’autre jambe est toute jolie et pointue, cette jambe a essentiellement des empreintes de pattes tout le long de l’arrière de mes ischio-jambiers.

«Chaque jour, je rentre à la maison et je me trempe dans le bain avec tous les sels que j’ai. Je me baigne deux fois par jour. Je suis comme une femme de loisir maintenant.

«Je me réveille le matin si raide que je dois faire un rapide bain avec tous les sels de magnésium juste pour me faire bouger. Ensuite, c’est en place, étirez-vous et partez.

« Je me sentais comme si je n’avais rien laissé dans le réservoir »

Ce fut l’une des séries les plus difficiles à ce jour, les patrons ayant dû interrompre le spectacle pendant une semaine le mois dernier en raison de multiples problèmes de santé et de blessures chez les concurrents.

Les producteurs avaient du mal à combler le manque de calendrier après que Billie Shepherd de Towie, la présentatrice Denise Van Outen et le chanteur Jason Donovan se soient blessés pendant les répétitions et que l’acteur Joe-Warren Plant et le comédien Rufus Hound ont été testés positifs pour le coronavirus. Tous les cinq ont dû être définitivement retirés de la compétition.

Alors que Faye a miraculeusement réussi à échapper elle-même à des blessures graves, son partenaire de patinage Hamish Gaman, 37 ans, a dû être remplacé de façon spectaculaire le mois dernier par le vétéran de l’émission Matt Evers, 44 ans, après que Hamish se soit cassé le doigt de la glace.

Née à Manchester, Faye, qui jouait la travailleuse lesbienne Kate Connor sur les pavés, a admis qu’elle avait été submergée par les messages de soutien de copains d’enfance depuis sa compétition sur Dancing On Ice.

Elle a déclaré: «Vous ne savez tout simplement pas ce que cela signifie lorsque vous êtes sur un voyage aussi imprévisible.

«C’est ce que c’est. La glace est tellement impitoyable que vous ne savez pas où le public va siéger ou les juges, et obtenir ce soutien est tout.

Je savais que ça allait être dur mais

Je n’avais pas réalisé à quel point c’était difficile. Ça a été la meilleure expérience de ma vie

«J’ai ressenti toutes les émotions de cette émission – je me suis senti frustré, j’ai eu l’impression de n’avoir plus rien dans le réservoir et j’ai ensuite continué à faire de ma meilleure performance. J’ai été hystérique, épuisé.

«Par-dessus tout, je dois faire partie de la 13e série et écrire l’histoire avec la série.

«Pour la toute première fois, je suis dans une série où je suis moi et non un personnage.

«Mes amis et ma famille me disent: ‘Nous adorons que nous vous voyions, juste Faye’.»

L’actrice, qui avait précédemment admis que l’industrie du showbiz «acharné» la laissait se sentir insécurisée, a avoué que jouer en direct à la télé chaque semaine l’avait aidée.

Elle a dit: «Je n’ai jamais eu la confiance d’être juste moi avant. Lorsque vous jouez un personnage, c’est comme si vous aviez un mur de protection, et j’ai appris à laisser tomber. Et c’est énorme. C’est quelque chose que je vais emporter avec moi tout au long de la vie.

Faye est devenue célèbre en fréquentant le finaliste de Pop Idol, Gareth Gates, 36 ans, sa co-vedette dans Legally Blonde: The Musical.

Ils ont rompu leurs fiançailles en 2019 et elle sort maintenant avec l’entraîneur personnel Joe Davies, avec qui elle vit à Manchester.

Comment trouver un boléro en sachant que vous devez le jouer devant Torvill et Dean?

Elle a dit: « Joe est là avec un massage des pieds à la fin de la journée. »

Il ne fait aucun doute que Faye, qui a finalement obtenu un score parfait de 40 la semaine dernière après que les téléspectateurs aient affirmé qu’elle avait été «non marquée» tout au long de la série, a travaillé dur – mais elle veut arrêter les aqueducs.

Elle a déclaré: «J’ai eu un moment hier où j’ai pu revenir sur mes meilleurs morceaux et l’équipe avait rassemblé ces charmants messages de ma famille et de mes amis pour dire bonne chance pour la finale. Deux minutes après le début de la vidéo, j’étais juste un désordre. Je ne pense pas avoir complètement récupéré. Et j’ai dit que je devais arrêter de pleurer.

«Tout ce que les téléspectateurs continuent de voir, c’est moi qui pleure.

«Cependant, je dois dire que cette expérience a été la meilleure chose que j’aie jamais faite. Je suis tombé amoureux de tout le monde. Je ne peux pas ne pas me voir rester en contact avec tout le monde et assumer certainement cette compétence que j’ai acquise.

«J’ai reçu un cadeau. Vous n’obtenez cela nulle part ailleurs.

Faye est déterminée à continuer à patiner même lorsqu’elle est sur la route avec Chicago, qui devrait jouer la vedette Sinitta et la drag queen Divina De Campo.

C’EST UN SPECTACLE COMPLET

Elle a déclaré: «Je savais que Dancing On Ice allait être difficile, mais je ne pense pas avoir réalisé à quel point il était difficile et je ne pensais pas que je l’aimerais autant.

«Il y a un sentiment mutuel parmi les concurrents que si vous avez eu un peu de temps libre et que vous marchez sur la glace, vous aurez l’impression d’avoir oublié comment patiner. Pour quelqu’un comme moi, qui a eu tellement de choses entassées en peu de temps pour apprendre une compétence permanente, eh bien, vous allez devoir continuer. Je ne veux pas le perdre parce que je sais ce que ça fait de patiner correctement maintenant.

«Je vais certainement devoir rester en contact avec tous les entraîneurs et les pros – parce que je leur demanderai un conseil ou deux.»

Demain soir, Kate et Matt se produiront à Swan Lake, Teenage Dream de Katy Perry et, bien sûr, aux juges Jayne Torvill et Chistopher Dean, la célèbre routine Bolero, qui a remporté l’or aux patineurs aux Jeux olympiques d’hiver de 1984.

Elle a dit: «Je suis la dernière fille debout, bien sûr, je vais y mettre ça. Ce sera un spectacle complet.

«À quel point est-ce intimidant de trouver un boléro en sachant que vous devez le jouer devant Torvill et Dean? Je n’arrête pas de dire que je serai nerveux, mais je pense que ce sera des nerfs différents.

«Chris nous a dit l’autre jour:« Imaginez que quelqu’un regarde quelque chose qu’il ne devrait pas voir », car quand ils l’ont joué aux Jeux olympiques, vous pouviez entendre une épingle tomber. C’était comme si vous regardiez quelque chose de très privé. J’ai trouvé que c’était vraiment intéressant de nous donner ce conseil.

«Matt et moi voulons rester connectés tout le temps. Je ne pense pas que nous ne nous touchions jamais. Nous avons de la fluidité tout au long de la pièce et nous essayons de patiner comme un seul.

« Nous voulons juste capturer la magie de Torvill et Dean, même si ce n’est que pour une minute. »

Dans les lames de la gloire?

La finale Dancing On Ice est sur ITV ce soir à 18h.

