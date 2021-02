Faye Brookes de Dancing on Ice a le cœur brisé après que son partenaire professionnel Hamish Gaman ait été contraint de quitter le spectacle après une blessure

DANCING On Ice Faye Brookes dit qu’elle a «vraiment le cœur brisé» après que son partenaire Hamish Gaman ait été contraint de quitter la série en raison d’une blessure.

ITV a confirmé hier que le patineur professionnel devrait quitter la compétition après avoir claqué un tendon dans sa main.

L’ancienne star de Corrie Faye poursuivra désormais la compétition avec le patineur professionnel Matt Evers.

Réagissant à la nouvelle, Faye a partagé un clip émouvant d’elle et Hamish s’entraînant sur la patinoire à ses 169000 abonnés Instagram.

Elle a écrit dans la légende: «Vraiment navrée par la nouvelle que @hamishgaman a dû se retirer de @dancingonice.

«Ce type est là pour moi depuis le tout début. M’a appris tout ce que je sais et j’espère que je t’ai rendu fier de toi, frère… Ce fut un honneur.

Faye a ajouté: «Nous ne pouvons pas remercier suffisamment les téléspectateurs à la maison pour votre soutien constant et pour votre vote pour l’équipe #Faymish.

«Enfin, je dois remercier M. Gaman de m’avoir soutenu quoi qu’il arrive! Voici une amitié qui ira au-delà de la glace.

«Ici pour vous toujours.»

ITV a confirmé la nouvelle hier, après que le patineur eut révélé qu’il avait joué avec Faye dimanche avec la blessure – et le duo avait changé de routine à la dernière minute.

S’adressant à Heat Radio, il a déclaré: « Faye n’était pas tout à fait consciente mais j’ai cassé un tendon dans ma main et on m’a dit avant le spectacle que je mettrais mon doigt en danger pour le reste de ma vie ici. »

Dancing On Ice a été frappé par une série de blessures récemment, avec The Sun révélant plus tôt cette semaine que les patrons avaient supprimé l’épisode de ce week-end.

Denise Van Outen est devenue la première à quitter la série après s’être fracturée l’épaule à l’entraînement, suivie de Rufus Hound qui a été testé positif au coronavirus.

Billie Faiers est ensuite partie après avoir subi une commotion cérébrale à la suite d’un accident, et Joe-Warren Plant a également quitté la série après un test Covid.

Jason Donovan a sauté le spectacle du week-end dernier en raison d’une blessure au dos, et Rebekah Vardy et Lady Leshurr combattent également des blessures.

Dancing on Ice devrait revenir sur les écrans le 28 février et les fans ont appelé la dernière célébrité éliminée, Amy Tinkler, à revenir.