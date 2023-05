Fay Ripley de Cold Feet fait des aveux choquants sur le fait d’avoir caché la contraception de sa fille

La star de COLD Feet, Fay Ripley, a révélé qu’elle a « caché » sa fille Parker Lapainec’est contraception parce qu’elle veut désespérément devenir grand-mère.

L’actrice, 57 ans, a déclaré qu’elle encourageait une « grossesse précoce » pour sa fille Parker, 20 ans, et souhaitait que son fils de 16 ans, Sonny, commence bientôt à penser aux enfants.

La star de Cold Feet a déclaré qu’elle encourageait une « grossesse précoce »[/caption]

Fay est mariée à l’acteur australien Daniel Lapaine. Le couple s’est marié en Toscane en 2001 et partage les enfants Parker et Sonny.

Fay a fait la confession surprise sur le podcast White Wine Question Time, en disant: «Je suis tellement maussade, et tout le temps.

« Ma fille a en fait maintenant 20 ans, et ce n’est pas bien, mais j’encourage une grossesse précoce. Je cache activement la contraception.

« J’étais une vieille maman en premier lieu, je ne peux pas traîner. Je comprends que c’est ta vie mais qu’en est-il de la mienne ?

Elle a poursuivi: « Et mon fils de 16 ans … vous savez, encore une fois, je vais lui donner un an de plus, puis je commencerai également à y aller en disant » Allez, qu’est-ce que tu as pour moi? »

Parker est une actrice et est signée avec l’agent Curtis Brown, qui représente une foule de stars talentueuses, dont Florence Pugh et la star de Doctor Who, Ncuti Gatwa.

Fay a admis qu’elle aime toujours s’occuper de ses enfants, l’actrice plaisantant en disant qu’elle peut être « assez claustrophobe ».

Elle a déclaré: «Je pense que je vais peut-être un peu loin. Comme si je faisais toujours un service de couverture. Comme littéralement, je fais un rabattement.

«Je mets un truc pointu qui se retourne sur le rouleau des toilettes pour quand ils auront leur prochain caca. C’est parce que je pense ‘Ah, ce sera bien pour eux’. Et je remplis un verre d’eau. A 20 et 16 ans, qu’est-ce que je fais ?

«Je pense que s’ils étaient ici, ils diraient que c’est assez claustrophobe. Donc, je n’ai clairement pas tout compris.

« Mais j’ai vraiment senti que jusqu’à présent, c’était un privilège. Je ne sais pas ce qui va arriver.

« J’ai l’impression de les avoir gardés en vie jusqu’à présent et j’en suis fier, et maintenant ‘Hé, les enfants, vous devez me garder en vie maintenant! »

Fay a joué dans Cold Feet pour les trois premières séries.

Elle est partie pour poursuivre d’autres opportunités de carrière telles que des rôles acclamés par la critique dans Green-Eyed Monster, I Saw You et The Stretford Wives.

Fay a également joué aux côtés de Martin Clunes dans Fungus the Bogeyman pour le drame CBBC et BBC Reggie Perrin.

