Fawad Khan s’ouvre sur les chances de sortie de The Legend of Maula Jatt en Inde, dit que “les choses sont un peu chauffées”

La légende de Maula Jatt, mettant en vedette Fawad Khan dans le rôle principal, s’est avérée être un énorme blockbuster car il est devenu le premier film pakistanais à entrer dans le club Rs 100 crore. Il devait sortir en Inde le 30 décembre mais a été reporté indéfiniment en raison de l’opposition de plusieurs partis politiques dirigés par Maharashtra Navanirman Sena.

Dans une récente interview avec CNN, l’acteur de Khoobsurat a évoqué la possibilité que son film sorte en Inde en déclarant au portail : “Ce serait génial, évidemment. Si cela devait arriver, c’est un excellent moyen de serrer la main. C’est un peu comme ces sucreries et délices que nous nous envoyons à l’occasion de l’Aïd et de Diwali. Les films et la musique sont ce genre d’échange. Mais les choses sont encore un peu chaudes, voyons voir. J’ai entendu dire que cela pourrait sortir et que cela ne pourrait pas être le cas. Alors, voyons.”

Dans une interview précédente avec Forbes, Fawad a révélé qu’il avait dû être hospitalisé en raison de la transformation physique intense alors qu’il se préparait à jouer le personnage principal. Il a dit au portail: “Le temps passé au gymnase était particulièrement fou, mais parce qu’il n’est pas exactement un Adonis, ou une version sculptée d’un dieu grec, je pouvais bien me débrouiller. Maula Jatta est plus un” akhade ka pahalwan “et ça m’a facilité la tâche. Je n’ai pas eu à m’inquiéter beaucoup parce que c’était un personnage qui joue dans la boue et qui se fout de l’hygiène. Je n’ai pas eu besoin de retouches maquillage fréquentes.

Il a poursuivi : “Mais la transformation physique n’a pas été facile, je me suis retrouvé à l’hôpital, et le stress et la fatigue se sont répercutés sur ma santé. Je n’ai pas pu soutenir la transformation physique. Il y a eu un peu de dégâts mais j’ai récupéré. La vraie difficulté parlait en pendjabi, mais j’avais aussi une équipe formidable pour m’aider. »

