Fawad Khan révèle qu’il a été hospitalisé après avoir essayé de prendre du poids comme Christian Bale, Aamir Khan

L’idole pakistanaise Fawad Khan a mis sa vie en danger pour son prochain film La légende de Maula Jatt. Khan avait avoué qu’il devait passer par un processus rigoureux de transformation physique, et cela a eu un impact sur sa santé. Selon le rapport de Hindustan Times, Fawad pesait 73-75 kg et il est allé jusqu’à 100 kg pour le personnage. Cependant, bientôt le processus de transformation a affecté sa santé et il a fini par être hospitalisé.

En parlant à Something Haute, Fawad a déclaré que ce n’était pas la meilleure chose qu’il s’était faite (la transformation physique). Il ne ferait plus jamais ça. “Je viens de faire des choix discutables, qui m’ont affecté négativement. Il y a un côté sombre à toutes ces transformations physiques et les gens doivent savoir que lorsque vous prenez ces décisions, cela a un impact énorme sur votre santé.” Khan a en outre déclaré: “Dix jours après, j’ai été hospitalisé. Mes reins se sont arrêtés.”

Fawad a en outre révélé que la transformation physique requise nécessiterait normalement 6 mois, mais en raison de contraintes de temps, il a pris des mesures «insensées» et a essayé d’obtenir les résultats souhaités en un mois. Il a en outre ajouté qu’il avait été inspiré par le parcours de transformation physique de Christan Bale et Aamir Khan. “Je faisais des heures folles. Ce n’est pas la bonne façon de faire ces choses parce que le fait est que j’avais un temps limité. J’avais 1 à 1,5 mois. Quelles que soient les circonstances, c’est arrivé comme ça s’est passé. Je suis un peu fou de cette façon. Je ne suis pas Christian Bale mais j’ai essayé de faire ce qu’il fait, même Aamir Khan d’ailleurs. Pour l’umvesed, Aamir a pris du poids pour Dangal, alors que Bale l’a gagné pour American Hustle.

Khan s’est rendu compte qu’il n’encouragerait aucun artiste à prendre des mesures aussi extrêmes. “Si j’avais eu 6 mois, peut-être que Maula Jatt aurait été très différente. Ce n’est pas une transformation que j’encouragerais pour qui que ce soit. Absolument jamais.” La légende de Maula Jatt met également en vedette Mahira Khan. Le film est attendu en salles le 13 octobre 2022.