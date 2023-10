Fawad Khan flirte avec Deepika Padukone dans cette vidéo virale, regardez la réaction inestimable de Ranveer Singh

L’idole du Pakistan Fawad Khan et Deepika Padukone étaient une paire de rêve pour les fans ; c’est encore un rêve, et les fans se demandent s’il se réalisera un jour. Passons à autre chose, Fawad et Deepika réussissent tous deux exceptionnellement bien dans leur carrière, mais cette vidéo virale du Ae Dil Hai Mushkil la star attire l’attention alors qu’il flirte avec le Jawan actrice, et ils vont tellement bien ensemble. Mais ce qui est plus intéressant, c’est Ranveer SinghLa réaction inestimable de Fawad qui flirtait avec sa bien-aimée à ce moment-là. Ranveer et Deepika avaient gardé leur relation officieuse devant les médias, mais l’industrie était très consciente de leur relation. Les fans deviennent fous après avoir vu cette réaction inestimable du garçon amoureux Ranveer, qui n’hésite pas à exprimer son amour pour sa femme bien-aimée Deepika n’importe où et n’importe où.

Regardez la vidéo virale de Fawad Khan flirtant avec Deepika Padukone, et la réaction de Ranveer Singh attire toute votre attention.

Pour en revenir à la vidéo virale de Fawad et Deepika, il y a une réaction de plus d’une personne qui ne peut pas être manquée et c’est Karan Johar. L’amitié de KJo et Fawad fait souvent la une des journaux et il a été rapporté à l’époque que le cinéaste avait signé Fawad pour plusieurs films, dont un avec Deepika Padukone. Un utilisateur a commenté : « Oubliez Ranveer, regardez Kjo et tout le monde connaît lui et Fawad ». Un autre utilisateur a écrit : « Les Ranveer sont kehna kya chahte ho ». Un autre utilisateur a dit : « Thodi der ou yhi chalta à Ranveer Rona hi shuru kr deta ».

Fawad Khan avait également tous les espoirs de devenir grand à Bollywood après Khoobsurat et Kapoor And Sons, mais tout s’est brisé. L’acteur fait du bon travail au Pakistan et, lors d’une de ses interactions, il a mentionné qu’il était toujours en contact avec ses amis de Bollywood. Le gouvernement indien avait annoncé l’interdiction de tous les artistes pakistanais après l’attaque de Pulwama.