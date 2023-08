Fawad Khan et Mahira Khan joueront dans la première série Netflix pakistanaise adaptée du roman de l’auteur Humsafar

Fawad Khan et Mahira Khan se réuniront pour la toute première série originale de Netflix au Pakistan.

Fawad Khan et Mahira Khan travailleront à nouveau ensemble dans une nouvelle série. Ils joueront dans la première série originale de Netflix sur le thème pakistanais, qui sera une adaptation du roman à succès Jo Bachay Hain Sang Samait Lo. À propos, le roman a été écrit par Farhat Ishtiaq, surtout connue pour son ouvrage antérieur Humsafar. Les acteurs Fawad et Mahira ont déjà joué dans l’adaptation de Humsafar, considérée comme l’une des émissions de télévision les plus populaires du Pakistan.

L’adaptation Netflix de Jo Bachay Hain Sang Samait Lo met également en vedette Sanam Saeed, Ahad Raza Mir, Hamza Ali Abbasi, Bilal Ashraf, Nadia Jamil, Maya Ali, Iqra Aziz, Khushaal Khan, Omair Rana et Samina Ahmed.

L’histoire tourne autour des deux protagonistes Sikandar et Liza. Selon un rapport de Variety, Sikandar est un étudiant en droit à Harvard qui a vécu un incident qui a bouleversé sa vie, et Liza est une artiste accomplie avec une histoire tumultueuse. L’intrigue se développe lorsque les deux protagonistes se rencontrent en Italie. Le programme se déroulera au Pakistan, au Royaume-Uni et en Italie.

Fawad et Mahira forment l’un des couples à l’écran les plus appréciés au Pakistan. Ils ont récemment été vus dans le film en punjabi The Legend of Maula Jatt, qui a battu plusieurs records pour devenir le film pakistanais le plus rentable de tous les temps et également le film en punjabi le plus rentable de tous les temps, battant ainsi plusieurs films indiens. .

Fawad Khan et Mahira Khan ont également travaillé à Bollywood et sont des visages populaires en Inde. On se souvient surtout de Fawad pour ses rôles dans Khoobsurat, Kapoor and Sons, ainsi que pour une apparition dans Ae Dil Hai Mushkil de Karan Johar. Mahira a travaillé dans un seul film de Bollywood – Raees face à Shah Rukh Khan.

Mahira est revenue à la télévision indienne plus tôt cette année avec l’émission Yaar Julahay. L’émission d’anthologie pakistanaise a été diffusée en juin sur les plateformes DTH de la chaîne Zindagi.