Fawad Khan annonce son film MBG avec l’ancien joueur de cricket Wasim Akram

La superstar pakistanaise Fawad Khan est prête à partager l’espace d’écran avec l’ancien joueur de cricket Wasim Akram dans un film intitulé Money Bank Guarantee (MBG). Mardi, Fawad s’est rendu sur Instagram et a partagé l’affiche du film. “Dévoilement du premier aperçu de notre prochain film Garantie de remboursement – MBG”, a-t-il légendé le message.

Le film est dirigé par Faisal Qureshi. Fawad a également informé qu’un teaser officiel de MBG sera diffusé le 9 septembre à 10h. haniera Akram, Mikaal Zulfiqar, Ayesha Omar, Javed Sheikh, Jan Rambo, Gohar Rasheed, Hina Dilpazir, Shayan Khan, Mani, Kiran Malik, Ali Safina, Marhoom Ahmad Bilal, Adnan Jaffer, Shafaat Ali et Aqdas Waseem font également partie de Money Bank Guarantee.

Le film devrait sortir en salles le 21 avril 2023. Plus de détails concernant l’intrigue sont attendus.

Outre MBG, Fawad propose également La légende de Maula Jatt avec Mahira Khan. Selon Variety, ce remake en punjabi du classique culte Maula Jatt de Yunus Malik de 1979 met en vedette Mahira Khan (Raees) et Fawad Khan (Ms Marvel) dans le rôle de Maula Jatt et Mukkho, respectivement.

L’objectif principal du film est la rivalité légendaire entre Noori Natt joué par Hamza Ali Abbasi, le chef de gang brutal, et le héros local Maula Jatt. L’histoire a été repensée pour un public mondial par Lashari, dont le premier film Waar (2013) a battu des records au box-office au Pakistan.





Lashari Films et Ammara Hikmat’s Encyclopedia sont les sociétés derrière The Legend of Maula Jatt. Le film sera distribué au Pakistan par le célèbre directeur de la photographie et stratège de distribution Nadeem Mandvivalla via sa société Mandviwalla Entertainment.

