Favre tente d’étendre son procès en diffamation contre l’auditeur du Mississippi concernant les dépenses sociales

JACKSON, Mademoiselle. — Quart-arrière à la retraite de la NFL Brett Favre tente d’étendre son procès en diffamation contre l’auditeur du Mississippi Shad White pour inclure un livre que White a écrit sur le mauvaise dépense de l’argent de l’aide sociale c’était censé aider certaines des personnes les plus pauvres des États-Unis

Le livre de White, « Mississippi Swindle: Brett Favre and the Welfare Scandal that Shocked America », a été publié en août. Les avocats de Favre ont écrit vendredi dans des documents judiciaires que le titre et le contenu étaient diffamatoires.

« Le livre lui-même déclare faussement, entre autres choses, que Favre « prenait de l’argent dont il savait qu’il devait aller aux personnes hébergées dans des « refuges » et qu’il « essayait de cacher ce fait aux médias et au public », et accuse également Favre d’avoir commis le crime de blanchiment d’argent », ont écrit les avocats de Favre.

White a déclaré qu’il payait ses propres frais juridiques dans l’affaire de diffamation.

« Le procès frivole de Favre a coûté personnellement à ma famille et à moi-même des dizaines de milliers de dollars, mais je ne renoncerai pas à dire la vérité », a déclaré White dans un message texte à l’Associated Press, en réponse au dossier du tribunal. « Favre perdra cette affaire, comme il a perdu les autres. »

Procureur général du Mississippi, Lynn Fitch a arrêté de représenter les Blancs dans le procès en diffamation au début de cette année après l’annonce que White, un compatriote républicain, écrivait un livre sur l’affaire tentaculaire de l’aide sociale. White a écrit que Fitch avait retardé ses efforts pour récupérer l’argent mal dépensé et avait ensuite recommandé à l’État de faire appel à des avocats privés pour ce travail.

Favre ne fait pas face à des accusations criminelles, mais il fait partie de plus de trois douzaines de personnes ou d’entreprises que l’État poursuit en justice pour tenter de récupérer de l’argent mal dépensé par le biais du programme d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses.

White a déclaré en 2020 que Favre avait reçu des honoraires de parole d’une organisation à but non lucratif qui dépensait des fonds sociaux avec l’approbation du ministère des Services sociaux du Mississippi, mais que Favre ne s’était jamais présenté pour prononcer les discours. L’argent devait servir à un arène de volley-ball à l’Université du Sud du Mississippi. Favre a accepté de diriger les efforts de collecte de fonds pour l’établissement de son alma mater, où sa fille a commencé à jouer dans l’équipe de volleyball en 2017.

Favre a remboursé 1,1 million de dollarsmais White a déclaré que le membre du Pro Football Hall of Fame devait encore environ 730 000 $ parce que les intérêts ont provoqué la croissance au montant initial qu’il devait.

Favre a intenté des poursuites en diffamation en février 2023 contre White et deux anciens joueurs de la NFL devenus diffuseurs sportifs, Shannon Sharpe et Pat McAfee, pour des commentaires que chacun avait faits à son sujet et des dépenses inutiles en matière d’aide sociale.

Une cour d’appel fédérale le 16 septembre a refusé de relancer le procès de Favre contre Sharpequ’un juge du tribunal de district avait rejeté.

En mai 2023, Favre a abandonné son procès contre McAfee après McAfee s’est excusé pour avoir déclaré que Favre avait « volé les pauvres du Mississippi ».