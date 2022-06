Favre nouvel entraîneur de Nice alors que Galtier dans les pourparlers avec le PSG

Nice (France) (AFP) – L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund Lucien Favre a été nommé lundi entraîneur du club niçois de Ligue 1, en remplacement de Christophe Galtier qui est en pourparlers avec le Paris Saint-Germain.

“Christophe Galtier n’est plus à la tête de l’équipe première de Nice”, a déclaré Nice dans un communiqué.

Favre, le Suisse de 64 ans, sans club depuis sa libération par Dortmund en décembre 2020, a supervisé l’entraînement alors que l’équipe niçoise revenait d’une pause estivale.

« Revenir est spécial. J’ai gardé contact avec beaucoup de monde. J’ai été contacté par un club mais dès qu’il y a eu Nice, j’ai dit ‘j’y vais'”, a déclaré Favre en conférence de presse.

«Ce que font Ineos (propriétaires de clubs) est très intéressant. Ce qu’ils veulent continuer à construire est énorme.

« Sur les deux prochaines années, Nice doit progresser, faire de bonnes choses dans les mercato et finir régulièrement dans les trois premiers. Et encore plus.

« Il faut dire la vérité, c’est le but. Dans d’autres sports, Ineos est numéro un.

Favre a passé deux ans comme entraîneur de Nice entre 2016 et 2018, guidant le club vers une troisième place lors de sa première saison et les tours de qualification de la Ligue des champions.

“Je suis absolument ravi que Lucien Favre nous rejoigne”, a déclaré Jim Ratcliffe, le milliardaire britannique président d’Ineos.

“C’est un entraîneur expérimenté qui a réussi en Bundesliga et aussi ici à Nice. Il a gagné le respect et l’admiration partout.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a confirmé la semaine dernière que le club qatari était en discussion avec Galtier pour succéder à Mauricio Pochettino.

Al-Khelaifi a nié que le club ait été en contact avec Zinedine Zidane.

« Je ne veux pas rentrer dans les détails mais on sait plus ou moins où Christophe s’en va. Ils ont encore quelques petites choses à régler », a déclaré le président niçois Jean-Pierre Rivere.

« Je lui souhaite la meilleure saison possible. C’est bien sûr une superbe opportunité pour lui.

Galtier a remporté le titre de champion de France avec Lille en 2021 avant de partir pour Nice, menant le club de la côte sud à la cinquième place la saison dernière.

Rivere a également confirmé que le directeur du football Julien Fournier quitterait Nice.