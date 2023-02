Favre demande le renvoi du procès des fonds de bien-être du Mississippi

JACKSON, Miss. (AP) – Les avocats de Brett Favre ont de nouveau déposé des documents vendredi demandant à un juge du Mississippi de renvoyer le quart-arrière à la retraite de la NFL d’un procès qui exige le remboursement de millions de dollars d’aide sociale destinés à aider certaines des personnes les plus pauvres aux États-Unis

L’année dernière, le département des services sociaux du Mississippi a poursuivi Favre et plus de trois douzaines d’autres personnes ou entreprises. La poursuite indique que l’argent du programme d’aide temporaire aux familles nécessiteuses a été dépensé de manière inappropriée, y compris pour des projets soutenus par Favre : 5 millions de dollars pour une arène de volley-ball à l’université où la fille de Favre a pratiqué le sport et 1,7 million de dollars pour le développement d’un médicament contre les commotions cérébrales.

«Il est évident que MDHS a poursuivi Favre, une célébrité du Mississippi et nationale, pour tenter de détourner la responsabilité de ses propres actes répréhensibles flagrants en permettant à des dizaines de millions de dollars de ses fonds publics d’être dépensés à mauvais escient – des fonds pour lesquels MDHS lui-même admet qu’il était ‘ exclusivement responsable », a déclaré le dossier vendredi par les avocats de Favre, dont Eric D. Herschmann d’Austin, au Texas.

Favre, qui vit dans le Mississippi, a cherché à être renvoyé du procès de l’État en novembre, puis l’État a révisé sa demande contre lui en décembre. Le dépôt vendredi répond à la demande de décembre de l’État.

La dernière tentative de sortir du procès de l’État est intervenue un jour après que Favre a déposé trois poursuites en diffamation contre le vérificateur du Mississippi Shad White et deux anciens joueurs de la NFL qui ont vivement critiqué Favre dans leurs rôles de commentateurs sportifs nationaux – Pat McAfee et Shannon Sharpe.

Sur son podcast vendredi, McAfee s’est moqué de la poursuite en diffamation. Il a dit avoir reçu un “coup de semonce” des avocats de Favre avant qu’il ne soit déposé, dans une lettre qui lui demandait d’effacer toutes les vidéos qu’il avait enregistrées qui incluaient des mentions de Favre et la prétendue mauvaise dépense de l’argent de l’aide sociale.

« J’ai regardé ça. J’ai dit: “C’est hilarant.” Bien sûr, nous ne faisons pas cela », McAfee a dit sur “Le spectacle de Pat McAfee”.

McAfee a déclaré que les avocats de Favre avaient également exigé qu’il s’excuse publiquement auprès de Favre d’ici mercredi soir. S’adressant à d’autres dans son studio, McAfee a déclaré: “Je suis l’un des pires excuses au monde.”

Dans le procès contre McAfee, Favre a déclaré que McAfee avait utilisé des “mensonges scandaleux”, notamment en qualifiant Favre de “voleur” qui “volait les pauvres du Mississippi”. McAfee a déclaré vendredi que le procès utilisait des citations de lui qui étaient “certainement exactes”. Il a dit qu’il disait aussi fréquemment «prétendument» lorsqu’il parlait de Favre.

Le procès contre White a déclaré que le vérificateur de l’État républicain “a mené une campagne médiatique scandaleuse d’accusations malveillantes et fausses” contre Favre pour tenter de relancer sa propre carrière politique. Fletcher Freeman, un porte-parole de White, a répondu que White avait parlé honnêtement de l’affaire avec des déclarations étayées par des années de travail par des professionnels du bureau du vérificateur.

Dans le procès contre Sharpe, Favre a déclaré que Sharpe avait fait des déclarations “extrêmement fausses” à son sujet dans le talk-show de Fox Sports “Skip and Shannon: Undisputed”, y compris que Favre “avait volé de l’argent à des gens qui avaient vraiment besoin d’argent”.

L’Associated Press a laissé des messages téléphoniques à Sharpe jeudi, sollicitant des commentaires sur les poursuites en diffamation. Il n’a pas immédiatement répondu à ces messages et n’avait pas répondu publiquement vendredi.

John Davis, qui a été directeur du département des services sociaux du Mississippi de 2016 à la mi-2019, a plaidé coupable l’année dernière à des accusations d’État et fédérales dans le scandale de l’aide sociale du Mississippi, et il a accepté de témoigner contre d’autres dans la plus grande affaire de corruption publique de l’État. Sa condamnation a été retardée.

Aucune accusation criminelle n’a été portée contre Favre. Il a remboursé 1,1 million de dollars qu’il a reçus pour les frais de parole d’un groupe à but non lucratif qui a dépensé l’argent de la TANF avec l’approbation du département des services sociaux du Mississippi. White a déclaré que Favre ne s’était jamais présenté pour prononcer les discours.

La fille de Favre a commencé à jouer au volley-ball à son alma mater, l’Université du sud du Mississippi, en 2017. L’arène de volley-ball était un projet favori du quart-arrière du Temple de la renommée de la NFL et il s’est engagé à diriger les efforts de collecte de fonds pour cela. Les documents déposés précédemment dans le procès civil de l’État montrent des échanges de messages texte entre Favre et d’autres concernant le transfert d’argent vers l’installation de volley-ball d’une organisation à but non lucratif qui avait des contrats avec le Département des services sociaux.

Emily Wagster Pettus, Associated Press