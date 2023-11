Favoriser un avenir où la technologie coexiste avec l’humanité et la nature

Photo fournie par Best Buy

En tant que vice-président de l’impact social chez Meilleur achatInc. depuis 2020, Andréa Bois se souvient toujours de l’ancien PDG et président exécutif de l’entreprise, Hubert Joly, pour l’inspiration. « Je me souviens d’une époque vers 2012 – je n’étais chez Best Buy que depuis environ un an – où l’entreprise était vraiment en difficulté », se souvient Wood. « Hubert nous a rejoint pour nous accompagner dans ce défi. Lors de l’une de ses toutes premières réunions d’employés, il a présenté cinq domaines prioritaires pour le redressement. J’étais si heureux de voir que ce que nous faisions avec la communauté et l’impact social… rendait le monde meilleur.

Le plan de redressement quinquennal de Joly n’était pas, dit Wood, « une question de chiffres dans l’entreprise… C’était vraiment excitant pour moi. [And since then] nous n’avons jamais dérogé à cela, même dans les moments les plus difficiles engagement à avoir un impact positif sur le monde de différentes manières. »

Wood dirige la mesure et l’évaluation de tous les programmes d’impact social de Best Buy, y compris le suivi des résultats à court et à long terme pour les communautés et les employés.

Une histoire du futur

Best Buy a été fondée en 1966 par Richard M. Schulze sous le nom de Sound of Music, un magasin de vente au détail de chaînes hi-fi à St. Paul, Minnesota. L’entreprise a survécu aux périodes difficiles des années 2010 et, désormais basée à Richfield, dans le Minnesota, n’a cessé de croître pour devenir un géant mondial de la vente au détail de produits électroniques avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 46 milliards de dollars. « Parlons de ce qui est possible » est l’une des devises les plus mémorables de l’entreprise. Ses dirigeants conviennent qu’il est possible d’adopter la durabilité et l’impact social comme valeurs fondamentales tout en gagnant beaucoup d’argent, explique Wood.

Parce que, dit Wood, Best Buy croit au potentiel de la technologie pour responsabiliser les individus et les communautés. L’entreprise conçoit cette mission comme suit : « Au-delà du profit : enrichir la vie, contribuer positivement ».

C’est ce que Wood a fait pour vivre, dirigeant la communication d’entreprise, la RSE, la philanthropie, l’engagement des employés, les partenariats public-privé et la gestion à but non lucratif dans des organisations aussi diverses que Cible et Voyageurs. Elle a occupé divers postes d’administrateur et dirigé l’équipe des relations communautaires chez Best Buy. En tant que VPSI, elle dirige plusieurs initiatives de développement durable dans l’ensemble des opérations de l’entreprise.

L’intérêt ambitieux et croissant de Best Buy pour la modélisation d’une citoyenneté d’entreprise responsable nécessite le développement, la mise en œuvre et le maintien continus de plusieurs programmes stratégiques de RSE, explique Wood, et bon nombre, sinon la plupart, d’entre eux nécessitent une étroite collaboration avec des partenaires tels que le EPA.

Mission Environnementale

Best Buy s’efforce de réduire ses émissions de carbone de 75 % d’ici 2030, avec pour objectif d’atteindre 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2035. Grâce à plusieurs programmes de recyclage et initiatives de remise à neuf électroniques, l’entreprise réduit considérablement Déchets électroniquesle flux de déchets solides qui connaît la croissance la plus rapide sur la planète, avec seulement environ 25 pour cent recyclés aux États-Unis, selon une étude de Yale.

Les programmes de Best Buy ont empêché des millions de livres d’appareils électroniques de se retrouver dans les décharges.

« La crise climatique constitue un défi majeur pour beaucoup de gens », déclare Wood. « Nous essayons toujours de réfléchir à la manière dont nous faisons notre part. » Hugh Cherne dirige le programme de développement durable de Best Buy. La société est signataire du L’engagement de Paris pour le climat.

« Notre parcours vers le développement durable a été motivé par la reconnaissance du fait que notre succès est étroitement lié à la santé de notre planète », déclare l’entreprise. « Il ne s’agit pas seulement de vendre des produits ; il s’agit de favoriser un avenir où la technologie coexiste harmonieusement avec la nature.

Origine de l’impact social d’une entreprise

Mais l’idée de Wood de « durabilité » se concentre sur la composante humaine, en particulier lorsqu’elle concerne la jeunesse et l’éducation, en particulier pour combler la fracture numérique qui continue de défier les États-Unis et leur avenir.

En tant que directeur exécutif du Fondation Best Buy un 501(c)(3) fondé par Best Buy en 1994 pour soutenir les opportunités de construire un avenir meilleur pour les adolescents issus de communautés désinvesties, Wood estime que « la démographie ne devrait pas définir le destin ».

Meilleur achat 53 Centres technologiques pour adolescents offrir un accès inégalé et un enseignement technique de pointe, un mentorat et un soutien à l’orientation universitaire aux jeunes défavorisés. L’entreprise prévoit de doubler ce chiffre au cours des prochaines années, ce qui devrait être réalisable compte tenu de ses plus de 1 100 magasins répartis aux États-Unis et au Canada.

« Nous sommes toujours à la recherche des bons partenaires dans les nouvelles communautés ; des organisations au service de la jeunesse qui desservent les quartiers sous-financés », explique Wood.

Mais, dit-elle, « nous voulons toujours nous assurer que lorsque nous nous rendons dans une communauté, nous trouvons le meilleur partenaire possible. Ceux qui s’engagent déjà auprès des jeunes locaux et qui constatent déjà l’impact et le mesurent.

L’initiative Tech Center vient de célébrer son 10e anniversaire, et Wood aime paraphraser Hamilton en plaisantant : « ‘J’étais dans la pièce où cela s’est produit !’ Il y a dix ans, j’étais dans une pièce avec un petit groupe de gens de [our] Relations communautaires [team] à l’époque. Nous nous demandions ce que nous pourrions faire pour créer une relation plus durable.

impact auprès des jeunes, fournir la dose d’impact la plus élevée et tirer parti de notre expertise unique en tant qu’entreprise de technologie électronique ?

Wood déclare : « Notre tout premier centre Teen Tech co-investi a eu lieu à San Diego avec Sony Électronique. C’est une conversation que nous avons eue en tant que partenaires interentreprises, en disant : hé, nous essayons en quelque sorte de faire les mêmes choses dans la communauté ; nous devrions le faire ensemble.

« Ce que j’aime dans les Teen Tech Centers, c’est que nous nous engageons dès le moment où nous commençons à discuter avec une communauté de la possibilité d’en installer un dans sa région, à perpétuité. »

« Tant qu’ils travaillent avec nous, tant qu’ils dirigent le centre technologique pour adolescents, nous sommes engagés à leurs côtés et les soutenons. J’aime vraiment ce modèle parce que… il ne s’agit pas seulement de financement. Il s’agit plutôt de toutes les autres ressources que nous pouvons apporter pour soutenir cette organisation en tant que grande entreprise », explique Wood.

Meilleur achat “Académie Geek Squad» De la même manière, les jeunes esprits acquièrent des compétences technologiques, explique Wood, tout comme les multiples « bourses flexibles » de l’entreprise… et les demandes de subventions ouvertes dans les domaines des adolescents et des programmes technologiques et de cheminement de carrière, ainsi que des arts et de la culture, car nous essayons de soutenir notre communauté natale, n’est-ce pas ?

Le programme de subventions communautaires de Best Buy a versé plus de 25 millions de dollars depuis sa création en 2007. Aujourd’hui, Wood supervise des budgets de dons annuels de plusieurs millions de dollars. Une grande partie de cette somme est axée sur les programmes destinés aux jeunes.

Photo fournie par Best Buy

Pourquoi toute cette attention portée aux jeunes ?

« Ces jeunes », déclare Wood, « constituent une réserve de talents vraiment incroyable pour Best Buy, mais aussi pour nos entreprises partenaires et nos partenaires en général. Nous créons davantage de programmes de stages intentionnels au sein de Best Buy et de nos entreprises partenaires. Nous créons des programmes de cheminement de carrière très structurés pour préparer les jeunes à des expériences sur le lieu de travail, à l’université ou à une carrière.

Best Buy vise à ce que « chaque jeune dispose de la technologie, de la formation et du mentorat nécessaires pour réaliser son potentiel et poursuivre ses rêves », explique Wood.

« Nous essayons toujours de les rencontrer là où ils se trouvent. Nous avons tous ces super passionnés

jeunesse. Ils sont passionnés par la technologie, ils sont passionnés par Best Buy, car nous sommes très impliqués à leurs côtés. En réalité, c’est notre future main-d’œuvre à bien des égards.

Dernier mot sur le bois : « Nous »

Wood ne s’attribue aucun mérite personnel pour les succès de Best Buy. L’impact social, dit-elle, nécessite une « force collective » comme clé pour que les entreprises puissent résoudre nos crises qui s’aggravent. C’est l’une des missions majeures de la « coalition d’impact collectif » dirigée par Wood. La coalition des partenaires fournisseurs de Best Buy tels que Google et Facebook, et des partenaires communautaires tels que Comté de Los Angeles agissent comme des multiplicateurs de force d’impact.

Cela nécessite un autre type d’engagement et de coopération que la norme. « De nombreuses entreprises viendront [to a community] et ils financeront un programme, puis ils s’en iront… Eh bien, je pense que vous ne voyez un changement holistique que lorsque vous allez en profondeur et que vous restez longtemps, n’est-ce pas ?

« Ce dont je suis vraiment fier avec le Teen Tech Center, c’est que nous avons commencé il y a 10 ans, que nous le faisons toujours et que nous sommes restés avec nos partenaires tout le temps. Nous leur fournissons un financement annuel, un soutien annuel, puis tous les autres soutiens que nous leur apportons. Je pense que c’est la seule façon de constater un impact profond. Il faut s’y tenir. »

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances avec des entreprises plus ciblées comme Best Buy, consultez le podcast Lead with We. icipour que vous puissiez vous aussi bâtir une entreprise qui transforme le comportement des consommateurs et notre avenir.

Suivez-moi sur Twitter ou LinkedIn. Vérifier mon site web ou un de mes autres travaux ici.