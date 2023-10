Favoriser l’harmonie mondiale par la sagesse et le leadership — Enjeux mondiaux

Une conférence de presse a eu lieu au Ministère des Affaires étrangères en prévision de la réunion du XXIe anniversaire du Secrétariat du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, le 11 octobre 2023. L’ordre du jour de la réunion comprend un échange de vues sur les résultats du VIIe Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Les discussions porteront également sur le concept de développement du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles pour 2023-2033. Crédit : Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan

ASTANA, Kazakhstan, 11 oct (IPS) – Au cœur de l’Asie centrale, une nation réputée pour sa riche diversité culturelle, sa société multiethnique et ses traditions spirituelles est devenue un phare mondial d’harmonie et de compréhension interconfessionnelle. Au cours des deux dernières décennies, le Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles du Kazakhstan (le Congrès) a joué un rôle déterminant dans la promotion du dialogue, la forge de l’unité et la promotion de la paix entre les diverses confessions du monde entier. Enracinée dans le profond héritage spirituel et la sagesse du Kazakhstan, cette initiative est devenue un symbole de coopération et de tolérance internationales. Alors que nous réfléchissons à son parcours remarquable et envisageons son avenir sous la direction du président Kassym-Jomart Tokayev, il devient évident que le Congrès est prêt à faire des progrès encore plus grands vers la promotion de l’harmonie et de l’unité mondiales.

Une histoire de résilience et de tolérance

L’histoire du Kazakhstan est une tapisserie tissée de fils de résilience, de tolérance et de force spirituelle. Une nation qui est passée d’une civilisation nomade à une société moderne, multiethnique et multireligieuse a été confrontée à de nombreuses épreuves et tribulations tout au long de son chemin. Pourtant, le peuple kazakh a maintenu un lien inébranlable avec ses racines spirituelles, ce qui lui a permis de s’épanouir dans une société diversifiée et inclusive.

Les épreuves endurées par le peuple kazakh tout au long de l’histoire ont façonné sa profonde spiritualité et sa sagesse. De l’expansion impériale russe aux ravages de l’ère soviétique, le Kazakhstan a été confronté à d’énormes défis. Les politiques de colonisation forcée, la famine et la suppression de l’identité culturelle et religieuse étaient de dures réalités. Cependant, ces procès ont également enflammé un esprit collectif de survie et de résilience, démontrant l’importance de la préservation culturelle et de la célébration de la diversité.

Une conférence de presse a eu lieu au Ministère des Affaires étrangères en prévision de la réunion du XXIe anniversaire du Secrétariat du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, le 11 octobre 2023. L’ordre du jour de la réunion comprend un échange de vues sur les résultats du VIIe Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Les discussions porteront également sur le concept de développement du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles pour 2023-2033. Crédit : Ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan

Le cheminement du Kazakhstan vers l’indépendance s’est accompagné d’un engagement en faveur de la liberté religieuse et de la tolérance. De 1949 à 89, l’URSS a mené 456 essais nucléaires sur le site d’essais nucléaires de Semipalatinsk, dans l’est du Kazakhstan, une zone à peu près équivalente en taille à la Belgique. On estime qu’environ 1,5 million de personnes ont souffert de problèmes de santé à cause de ces tests. Malgré cette histoire d’adversité, lorsque l’URSS s’est dissoute, le Kazakhstan a non seulement garanti l’égalité de tous les groupes ethniques et la liberté religieuse, mais a également réussi à obtenir la fermeture du site d’essais nucléaires de Semipalatinsk et l’abandon complet du quatrième plus grand arsenal nucléaire du monde. Depuis lors, le Kazakhstan est l’un des pays les plus actifs en faveur d’un « monde sans nucléaire » fondé sur le cadre des Nations Unies.

Malgré les politiques soviétiques visant à éradiquer la culture nomade et à promouvoir la colonisation, le Kazakhstan a réussi à préserver son riche patrimoine culturel. La nation a non seulement maintenu les traditions transmises par ses ancêtres, mais a également inscrit dans sa constitution une politique qui traite les traditions, les cultures et les religions des peuples non kazakhs sur un pied d’égalité avec la culture kazakhe. Cette approche avant-gardiste promeut l’harmonie sociale et constitue une puissante leçon de la suppression de la culture kazakhe à l’époque de l’URSS.

Le Congrès : un phare brillant

Le Congrès constitue un phare d’harmonie interconfessionnelle, alimenté par le profond engagement du Kazakhstan en faveur de la tolérance religieuse. Servant de forum distinctif, il rassemble les dirigeants d’une myriade de confessions pour promouvoir conjointement la paix mondiale. Le Kazakhstan, avec sa mosaïque d’influences islamiques, turques et nomades, offre un creuset de dialogues qui entrelacent l’Orient et l’Occident et relient diverses doctrines religieuses. En défendant une position neutre dans les affaires mondiales, le Kazakhstan veille à ce que le Congrès reste un sanctuaire pour des discussions impartiales et apolitiques. Abordant des questions urgentes telles que l’extrémisme religieux, le terrorisme et les menaces environnementales, le Congrès s’efforce de trouver des solutions collectives.

La vision du président Tokaïev pour l’avenir

Alors que le Congrès est prêt à évoluer davantage. Le leadership du président Tokaïev amène une attention renouvelée au dialogue et à la coopération interreligieux dans un monde aux prises avec une complexité croissante. S’il estime que la diplomatie est essentielle pour faciliter la coopération, il considère les chefs religieux (environ 85 % de la population mondiale s’identifie à une religion) comme des agents de changement indispensables à la construction d’un nouveau système mondial axé sur la paix. Il met l’accent sur les principes communs à toutes les religions, tels que le caractère sacré de la vie humaine, le soutien mutuel et le rejet de la rivalité et de l’hostilité destructrices, comme fondement d’un tel système.

Le président Tokaïev expose les moyens pratiques par lesquels les chefs religieux peuvent contribuer à la paix mondiale, notamment en pansant les blessures sociétales consécutives aux conflits, en prévenant les tendances négatives qui portent atteinte à la tolérance et en s’attaquant à l’impact de la technologie numérique sur la société. Il souligne la nécessité de cultiver des valeurs spirituelles et des lignes directrices morales pour relever les défis posés par les progrès technologiques rapides.

Un avenir d’unité et d’harmonie

À mesure que le Congrès continue d’évoluer, il constitue une lueur d’espoir dans un monde de plus en plus divisé. L’engagement inébranlable du Kazakhstan en faveur du dialogue interreligieux nous rappelle que la spiritualité et la sagesse peuvent ouvrir la voie à une société mondiale plus pacifique et plus harmonieuse.

Le parcours du Kazakhstan, d’un passé tumultueux à une lueur d’espoir pour le dialogue interreligieux, témoigne de la profonde spiritualité et de la sagesse de son peuple. Le Congrès continue d’éclairer la voie vers l’harmonie et l’unité mondiales, démontrant le pouvoir du dialogue, de la compréhension mutuelle et de l’esprit humain durable.

Katsuhiro Asagiri est président de l’INPS Japon

