Et là encore, je dois dire que nous souhaitons aborder la question d’une manière légèrement différente. Je pense que nous voulons résoudre ce problème afin que les clients puissent profiter pleinement de l’élasticité du cloud, ainsi que des environnements sur site. Et comment nous voulons le faire, nous voulons le faire de telle manière que ce soit presque transparent, transparent. Ils peuvent gérer les données de leurs centres de données privés, en utilisant le cloud et tirer le meilleur parti des deux mondes.

Laurier: C’est une perspective intéressante ici, mais cela nécessite également l’intervention de différents éléments de l’entreprise. Donc, du point de vue du leadership, quelles sont les meilleures pratiques que vous avez instituées ou recommandées pour effectuer cette transition vers une meilleure gestion des données ?

Bharti : Oui, je dirais que je pense que le parcours des données commence par la planification des données, et qui ne doit pas être effectuée de manière cloisonnée. Et bien faire les choses dès le début est extrêmement, extrêmement important. Et ce que vous devez faire ici, c’est qu’au début de la planification de vos données, vous devez rassembler toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse de votre DSI, de vos utilisateurs professionnels, de vos CTO. Cette stratégie ne doit donc jamais être menée de manière cloisonnée. Et en fait, je veux réfléchir, souligner un autre aspect, que les gens ne font probablement pas beaucoup, c’est comment amener vos partenaires dans le mix ? En fait, j’ai un exemple ici. Avant de rejoindre Hitachi Vantara, j’étais CTO, une entreprise de purificateurs d’air. Et pendant que nous définissions notre stratégie de données, nous examinions nos données Salesforce, nous examinions les données de notre NetSuite, nous examinions les tickets des clients, et nous faisions tout cela pour voir comment nous pouvions mener des campagnes marketing.

Et en regardant ces données, j’ai senti qu’il manquait totalement quelque chose. Et en fait, ce qui manquait, c’était les données météorologiques, qui ne sont pas nos données, qui étaient des données de tiers. Pour concevoir des campagnes marketing efficaces, il était très important pour nous d’avoir un aperçu de ces données météorologiques. Par exemple, s’il y a des allergies dans une région particulière ou s’il y a des incendies de forêt dans une région particulière. Et ces données étaient si importantes. Donc, avoir une stratégie dans laquelle vous êtes capable de rassembler toutes les parties prenantes, toutes les parties des données et de réfléchir dès le début est la bonne chose pour commencer.

Laurier: Et parmi les problèmes et les objectifs de grande envergure, il y a aussi cette considération selon laquelle les centres de données contribuent aux émissions de carbone d’une entreprise. En pensant aux partenariats et à la modernisation de la gestion des données et à tout ce dont nous avons parlé jusqu’à présent, comment les entreprises peuvent-elles atteindre leurs objectifs de développement durable tout en modernisant leur infrastructure de données pour prendre en charge toutes leurs données historiques et en temps réel, en particulier lorsqu’elles proviennent, comme vous l’avez mentionné. , tant de sources différentes ?

Bharti : Oui, je suis content que vous souleviez ce point car il est très important de ne pas l’ignorer. Et en fait, avec toute la génération IA et tout ce dont nous parlons, un réglage précis d’un modèle peut en fait générer jusqu’à cinq fois les émissions de carbone qui sont possibles pour une voiture de tourisme au cours de sa vie. Nous parlons donc ici d’un impact environnemental énorme, énorme. Et ce sujet particulier est extrêmement important pour Hitachi. Et en fait, notre objectif est de devenir neutres en carbone dans nos opérations d’ici 2030 et dans l’ensemble de notre chaîne de valeur d’ici 2050. Et la manière dont nous abordons ce problème ici concerne à la fois le côté matériel et le côté logiciel. Dès le début, nous concevons notre matériel, nous étudions les composants de bout en bout pour voir quel type d’empreinte carbone cela crée et comment nous pourrions vraiment la minimiser. Et en fait, une fois que notre matériel est prêt, il doit passer par un ensemble très strict de certifications énergétiques. Et c’est donc du côté matériel.

Maintenant, du côté des logiciels, en fait, je viens de lancer cette initiative dans le cadre de laquelle nous examinons comment nous pouvons passer à des langages modernes plus susceptibles de créer moins d’empreinte carbone. Et c’est ici que nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons remplacer notre Java existant. [code base] avec Rust, partout où cela a du sens. Et encore une fois, c’est un gros problème auquel nous devons tous réfléchir et il ne peut pas être résolu du jour au lendemain, mais nous devons constamment réfléchir à la manière dont l’interface est utilisée.

Laurier: Eh bien, ce sont certainement des objectifs impressionnants. Comment les technologies émergentes comme l’IA générative, comme vous le disiez auparavant, peuvent-elles aider une organisation à passer à une nouvelle génération de systèmes d’infrastructure de données, mais aussi la différencier de ses concurrents ?