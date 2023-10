Favoris de l’Euro 2024 : meilleures chances pour une nation de remporter les Championnats d’Europe en Allemagne

Les favoris de l’Euro 2024 se précisent à chaque trêve internationale, à l’approche du tournoi en Allemagne.

Bien sûr, on parle inévitablement d’un retour potentiel du football à la maison (à nouveau), mais de nombreuses nations autres que l’Angleterre auront envie de tenter leur chance sur la scène européenne en juin et juillet.

L’Italie est actuellement titulaire après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but à Wembley lors de l’Euro 2020, mais après avoir raté la Coupe du monde 2022, son stock a considérablement chuté. Cependant, de nombreux gros frappeurs ont toujours envie de jouer dans le secteur aux Championnats d’Europe, avec QuatreQuatreDeux parcourir les favoris pour remporter l’Euro 2024.

Les favoris de l’Euro 2024 pour gagner les cotes (Betfair)

1. France – 9/2

La France est naturellement favorite du tournoi (Crédit image : Getty Images)

Très proche du vainqueur de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive en 2022, la France souffre et cherche à se venger. Avec de la qualité sur tout le terrain, Kylian Mbappe est la cerise sur le gâteau lorsqu’il s’agit d’une équipe exceptionnelle.

Entité redoutée, la France est tout aussi capable d’écraser sept joueurs contre une équipe en difficulté que de fermer boutique lors d’une victoire 1-0. Ils s’en moquent – ​​tant qu’ils font leur travail.

Les Bleus sont également l’une des forces dominantes du football mondial depuis près d’une décennie et seront confiants de se lancer à nouveau dans le tournoi. Une élimination aux tirs au but en Suisse à l’Euro 2020 prouve cependant qu’ils sont faillibles, alors qu’un cas grave de luttes intestines n’a pas affecté l’équipe depuis un certain nombre de tournois maintenant…

Attention à l’Europe, tout peut arriver.

2. Angleterre – 4/1

L’Angleterre possède certains des meilleurs talents d’Europe (Crédit image : Getty Images)

Une équipe anglaise composée de Harry Kane, Jude Bellingham et Bukayo Saka, sans doute trois des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle, devrait certainement concourir pour la gloire en Allemagne. Ils cherchent également à venger leur défaite à l’Euro 2020 et à échouer également au Qatar et en Russie. L’Angleterre est sans aucun doute une force puissante presque prêt à déferler sur l’Europe.

Mais les inquiétudes persistent. Gareth Southgate est-il assez bon pour remporter un tournoi international ? Harry Maguire peut-il s’associer à John Stones en défense centrale ? L’équipe est-elle suffisamment forte mentalement pour faire face à la pression ? Nous en sommes sûrs, nous répondrons à toutes ces questions en temps voulu, même si cela ne calmera peut-être pas les nerfs avant le tournoi.

3. Allemagne – 6/1

L’Allemagne cherchera à réparer les torts de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Ina Fassbender/AFP via Getty Images)

La qualité de l’équipe allemande est intrigante : à première vue, c’est une équipe parsemée de talents venus de toute l’Europe, mais dans les moments qui ont vraiment compté ces dernières années, ils ont eu du mal à être à la hauteur.

Ne pas réussir à échapper aux phases de groupes de la Coupe du monde 2022 a certainement été un moment difficile, mais avec Julian Nagelsmann désormais aux commandes, l’Allemagne pourrait prouver qu’elle est une nation transformée avant son tournoi à domicile. Avec le soutien des fans également, Die Mannschaft pourrait être propulsée vers le trophée grâce à son élan et à son esprit.

De plus, Ilkay Gundogan, Leroy Sane et Joshua Kimmich font tous partie des meilleurs joueurs à leur poste un jour donné et ont la capacité de blesser les équipes adverses à tout moment.

4. Espagne – 7/1

L’Espagne regorge de jeunes talents, mais leur manque d’expérience sera-t-il découvert ? (Crédit image : Getty Images)

De manière peut-être quelque peu surprenante, l’Espagne devrait se battre pour la gloire à l’Euro 2024. Bien que l’équipe contienne des talents passionnants, tels que Gavi, Pedri et Lamine Yamal, il y a un manque de véritable qualité dans les rangs. Hormis Rodri, il est difficile de choisir un joueur qui concourrait pour une place dans les trois équipes susmentionnées.

En effet, Alvaro Morata est le joueur le plus expérimenté de l’équipe d’Espagne avec 68 sélections, alors que des inquiétudes subsistent quant aux capacités de Luis de la Fuente et à son sens du manager. Cette inexpérience est mise en évidence par le recours à Ferran Torres, le joueur le plus important de l’attaque espagnole malgré ses difficultés à débuter pour Barcelone.

Les récentes performances lors des qualifications indiquent véritablement où se situe l’Espagne en termes de statut international, et pourtant les bookmakers les soutiennent toujours pour réaliser de nombreuses choses en Allemagne.

5.Portugal – 10/1

Ronaldo voudra ajouter un autre trophée à son cabinet (Crédit image : Getty Images)

Quand on compte dans ses rangs le meilleur buteur du football international masculin de l’histoire, il y a toujours une chance d’aller jusqu’au bout. Bien sûr, Cristiano Ronaldo s’entend peut-être un peu, mais à 38 ans, il semble toujours aussi déterminé à se battre pour toutes les distinctions possibles.

Les vainqueurs de l’Euro 2016 sont certainement également une équipe forte, avec Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias et Joao Felix figurant tous dans une équipe très forte. La question de savoir si leur équipe est suffisamment cohérente est une autre question, tandis que le jury ne sait toujours pas si Roberto Martinez est assez bon pour mener le Portugal à seulement son deuxième trophée international de l’histoire.

Le meilleur du reste

Pays-Bas : 12/1

Italie : 12/1

Belgique : 12/1

Danemark : 25/1

Croatie : 25/1

Plus d’histoires sur l’Angleterre

Alors que l’Angleterre affrontait l’Australie la semaine dernière, La FFT s’est penchée sur le onze que les Trois Lions ont sorti en 2003 contre les Socceroos et où ils en sont 20 ans plus tard. Un fan a assisté au match amical vendredi après être tombé « jusqu’au cou » dans un canal.

Du côté de l’Angleterre cela ressemblera probablement à ça pour l’Euro 2024 – alors que Kieran Trippier a qualifié son coéquipier Jude Bellingham d' »effrayant »..