Faveur de Manuel: Erling Haaland échange son maillot avec l’arbitre alors que Robert Lewandowski bat le record de buts à la dernière minute de la saison (VIDEO)

La sensation de 27 buts Haaland a été liée à un transfert estival de 184 millions de dollars vers Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et Manchester United, et le joueur de 20 ans a terminé en beauté au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund, marquant tôt et à la fin d’une confortable victoire 3-1 contre le Bayer Leverkusen.

Le prodige norvégien a ensuite échangé des maillots avec l’arbitre vétéran Manuel Grafe, célébrant dans le maillot noir de la marque officielle pour une cérémonie au cours de laquelle les joueurs de Dortmund ont célébré leur récent triomphe dans la compétition de coupe nationale allemande DFB-Pokal.

Grafe, dont la retraite forcée de l’élite allemande a été décrite comme « une blague » par le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc, portait un t-shirt portant la mention « danke » alors qu’il se déshabillait pour réclamer le souvenir inestimable avant de poser pour des photos avec Haaland.

Erling Haaland et l’arbitre Manuel Gräfe échangent leurs maillots après le match. C’était le dernier match de Gräfe en tant qu’officiel de match.pic.twitter.com/TuwAGKHKju# BVBB04 – Gilles 🇳🇬🇬🇧 (@GrimandiTweetss) 22 mai 2021

Haaland échange des maillots avec l’arbitre. C’est de la classe! – La discussion des artilleurs (@TheGunnersTalk) 22 mai 2021

L’arbitre populaire est contraint de se retirer de ses fonctions en Bundesliga parce que les règles ne permettent pas aux officiels de continuer au-delà de 47 ans.

Grafe n’était même pas né lorsque la légende du Bayern Munich et de l’Allemagne, Gerd Muller, a établi le record du nombre de buts en une saison à la fin de la campagne 1971/72, terminant sur un remarquable 40 buts.

Le record de Muller était menacé depuis un certain temps par la machine à buts actuelle du Bayern, Lewandowski, bien que le capitaine polonais n’ait égalé son but qu’à la 90e minute du dernier match de la saison de son club.

C’était une situation improbable étant donné que le Bayern avait déjà marqué quatre fois, et le meurtrier Lewandowski ne serait pas nié.

Erling Haaland le strikermore comme Erling Haaland l’arbitre pic.twitter.com/9KcxwYBSyk – Rexe (@ goldray20) 22 mai 2021

Son compatriote Polonais Rafal Gikiewicz, qui avait réalisé un superbe arrêt pour contrecarrer son compatriote peu de temps auparavant, n’a pu que parer un effort de l’ancien ailier de Manchester City Leroy Sane, permettant à Lewandowski de bondir avec ce qui était presque le dernier coup de pied du match.

« Je veux dédier cet objectif à ma mère parce qu’elle fête son anniversaire aujourd’hui », a déclaré Lewandowski à BT Sport, rendant également hommage au manager sortant Hansi Flick et à son équipe d’entraîneurs alors qu’il partait pour diriger l’équipe nationale d’Allemagne.

« Je ne sais pas encore exactement ce que j’ai fait mais les émotions sont très fortes. Je dois dire que je n’ai jamais rêvé de battre ce record parce que je pensais que c’était impossible quand tu as 34 matchs. [in a season], et j’ai joué 29.

Il l’a fait !! 41 BUTS! 🤩Robert Lewandowski bat le record de tous les temps de Gerd Müller en Bundesliga pour une seule saison! ⚽Record-breaker. Créateur d’histoire. Légende. 🤜🤛 pic.twitter.com/61YqpTbJoP – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 22 mai 2021

DANS LA 90ÈME MINUTE! ROBERT LEWANDOWSKI! – 🏆CHAMPIONS🏆 (@FCBayernEN) 22 mai 2021

« Marquer dans les dernières secondes – pas les dernières minutes – j’essayais et j’essayais mais je ne pouvais pas, puis je l’ai fait dans la dernière seconde, et c’est quelque chose d’historique et de spécial.

« Si vous voulez battre un record aussi légendaire, peut-être avez-vous besoin de ce drame. Je ne sais pas – je ne peux pas expliquer. À l’intérieur, je riais parce que je ne pouvais pas imaginer pourquoi je ne pouvais pas non plus marquer le but. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait quelque chose à dire au vainqueur de la Coupe du monde 1974 Muller, Lewandowski a tenu.

Lewandowski est meilleur que Ronaldo et Messi, selon le PDG du Bayern Munich 👀 pic.twitter.com/eN6pVKlscY – ESPN FC (@ESPNFC) 22 mai 2021

« J’ai le plus grand respect pour lui, ce qu’il a fait et le genre de personne qu’il était, parce que j’ai beaucoup entendu parler de lui, » il a dit.

« Je suis sûr qu’il est fier de moi aussi parce qu’il sait et comprend ce que c’est que de marquer autant de buts. Je sais à quel point il était un grand joueur et une personne.

« Il n’y a qu’un seul Gerd Muller et il n’y a qu’un seul Lewandowski. C’est un record à battre, ça. »

Le Bayern a terminé en tête du classement avec 13 points d’avance sur le RB Leipzig, tandis que la défaite de Wolfsburg à domicile contre Mayence a permis à Dortmund de terminer troisième.