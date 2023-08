"Faux récit": Des flics de l’Haryana accusent de harcèlement sexuel au temple de Nuh

La police de l’Haryana a réfuté les allégations de harcèlement sexuel de femmes bloquées dans le temple de Nalhar à Nuh de l’Haryana lors des récentes violences dans le district et l’a qualifié de « rumeur et de faux récit ».

Selon la directrice générale adjointe de la police (ADGP) Mamata Singh, aucun incident de ce genre n’a eu lieu lors des affrontements car elle-même y était présente sur place.

« Un récit circule sur les réseaux sociaux depuis hier selon lequel le jour où les fidèles étaient coincés à Nalhar Mandir, des crimes horribles comme le viol se sont produits avec quelques femmes fidèles là-bas pendant ce temps. Je voudrais vous dire que c’est faux, une rumeur complète, » a déclaré Mamata Singh aux journalistes.

Elle a en outre déclaré que des mesures strictes seront prises contre ces colporteurs de rumeurs.

« Je le dis officiellement car j’étais présent là-bas pendant tout l’incident. Rien de tel ne s’est produit avec aucune femme. Nous avons déjà confirmé que ce qui s’est réellement passé là-bas… Des mesures strictes seront prises contre de tels colporteurs de rumeurs », a déclaré l’ADGP. a dit.

Elle a également déclaré que pas moins de 216 personnes avaient été arrêtées en relation avec les incidents liés à la violence dans l’État.

« 216 personnes ont été arrêtées dans l’Etat et sur ces chiffres, 83 sont des arrestations préventives », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, Haryana DGP PK Agrawal a précisé qu’il n’y avait aucun lien pakistanais dans les incidents, comme mentionné dans quelques publications sur les réseaux sociaux.

« Non, il n’y a rien de tel. Il n’est pas correct de réagir immédiatement. Nous allons enquêter sur les choses qui nous sont parvenues et prendre des mesures strictes contre les coupables », a déclaré M. Agrawal.

« J’ai examiné la situation ici. Des instructions détaillées concernant les cas qui ont été enregistrés, l’enquête et d’autres problèmes d’ordre public pour accélérer le rythme de l’enquête et maintenir l’ordre public… 145 arrestations effectuées ici et 55 cas enregistrés « , a-t-il ajouté.

Des affrontements entre deux groupes ont éclaté à Nuh après qu’une procession religieuse traversant le quartier a été attaquée, faisant deux morts parmi les gardiens de la maison et des dizaines de personnes – dont une vingtaine de policiers – blessées dans la frénésie de violence qui a suivi.

Selon la police, le bilan des violences qui ont éclaté entre deux groupes lundi s’élève à 6, dont 2 gardes à domicile de la police, tandis que 88 autres ont été blessés.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)