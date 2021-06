Comme des millions de femmes le savent, les traitements de fertilité peuvent être un cauchemar. Les procédures douloureuses et stériles, la perte de contrôle sur votre propre corps, les tests sanguins et les expériences sans fin et les médicaments étranges qui prennent le contrôle de vos étagères de réfrigérateur et de votre vie.

Si tant de femmes ont enduré cette terreur dans la vraie vie, avons-nous vraiment besoin d’une version hollywoodienne exagérée de nos expériences ? Après avoir vu le nouveau film Hulu « False Positive » et d’autres représentations récentes à l’écran, je dirais que cela dépend de qui regarde.

Comme tant d’autres, je n’ai pas vécu la « En cloque” version de la grossesse dans la vraie vie. Il a fallu beaucoup plus qu’une nuit de sexe ivre avec Seth Rogen pour faire le travail. Au lieu d’être mignonne dans une comédie romantique, mon histoire de devenir parent était déchirante, fastidieuse et dominée par des scènes de femmes épuisées entassées dans la salle d’attente de la clinique de fertilité. Cela peut ne pas sembler cinématographique, mais lorsque vous le traversez, l’agitation intérieure peut sembler aussi dramatique et terrible que n’importe quelle histoire de guerre. Et le public adore une bonne histoire de guerre, n’est-ce pas ? Alors pourquoi pas le nôtre ?

En regardant «False Positive» et l’époustouflant épisode de fécondation in vitro de «Master of None» de Netflix, j’ai vu mon histoire, l’histoire de tant d’autres, devenir l’événement principal au lieu d’une intrigue secondaire ou de l’histoire d’un personnage. La maternité de substitution et l’adoption, les fausses couches et la fécondation in vitro ont déjà été dépeintes à l’écran, de « Friends » et « Sex and the City » à « Fuller House » et les problèmes de fertilité de la princesse Carolyn sur « BoJack Cavalier. » Mais même si ces émissions traitaient le sujet avec sensibilité et honnêteté, les histoires étaient toujours traitées comme des intrigues secondaires.