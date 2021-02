Faux ou gâteau? Ce package Amazon Prime a dérouté Internet

Avant de vous demander si les humains vivent dans une simulation, posez-vous d’abord la question suivante: tout est-il du gâteau? Il semble que la tendance 2020 est de retour pour nous hanter alors qu’un récent tweet laisse les internautes déclenchés et se demandent combien de gâteaux ils sont entourés.

Vendredi, un utilisateur de Twitter a publié une photo de ce qui ressemblait au paquet livré par Amazon sur un site de commerce électronique. Avec un étrange logo Amazon Prime imprimé sur la boîte en carton marron et un reçu, il était impossible de s’attendre à ce que la prochaine image révélait. Mais l’image suivante montre comment la boîte a été découpée en douceur en un gâteau au chocolat à quatre couches. Sous-titrant l’image, l’utilisateur a écrit: « Omds not this shit again wtf ». Le tweet a surpris de nombreux utilisateurs sur le site de microblogging avec plus de 410,5K likes et 51,1K retweets.

Commentant le tweet viral, une utilisatrice a écrit qu’elle aurait été choquée si elle avait essayé de retirer l’étiquette pour trouver un gâteau coincé dans ses ongles. En réponse au tweet, @rxmchls a déclaré que si elle n’avait pas su que c’était un gâteau, elle aurait déchiré la boîte pour l’ouvrir. Alors qu’un autre utilisateur a écrit qu’à partir de maintenant, il aurait besoin d’un avertissement de déclenchement sur de tels messages puisque le SSPT est réel.

lmao je ne suis pas là pour ça. Celui là-haut a manqué de respect à ma soirée – Idris Elbow (@SamSuave) 18 février 2021

Cependant, pour certains utilisateurs, le gâteau était une œuvre d’art et louait la complexité et l’attention aux détails accordées par l’artiste du gâteau.

Le gâteau a été créé par Nina Evans Williams, qui dirige Nina’s Cake Cabin à Anglesey, au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Nina a tweeté une photo du paquet-gâteau d’Amazon alors que son fils posait avec et a expliqué qu’elle l’avait créé pour lui depuis qu’il lui avait livré plusieurs paquets Amazon.

Le compte Twitter d’Amazon au Royaume-Uni a également publié une photo du gâteau alors qu’il demandait à ses abonnés de deviner s’il s’agissait d’un vrai paquet ou simplement d’un gâteau. Sous-titrant l’article, Amazon UK a déclaré qu’il s’agissait d’un excellent exemple de ce qu’ils aimeraient voir livré à leur porte, mais que cette création de pointe est assez bonne à manger.

A LIRE AUSSI: Si 2020 n’était pas déjà assez bizarre, Internet a découvert que tout est gâteau