Faux enseignement ? – Section locale de Shaw

L’article en première page du Northwest Herald “Fake News?” déclare “Les écoles secondaires de l’Illinois enseignent aux élèves comment déterminer ce qu’il faut croire dans les médias.” Le plan de leçon est de savoir comment rechercher, analyser, évaluer, émettre des hypothèses et tirer des conclusions ; pas quoi croire. La compétence d’apprentissage la plus bénéfique, la “lecture latérale”, a reçu une brève mention enterrée au milieu de l’article de deux pages.

L’article soulignait que la science de l’évaluation de l’information ne sera pas enseignée comme une matière autonome. Au lieu de cela, la littératie médiatique sera intégrée dans d’autres contenus tels que l’anglais, le gouvernement, la géographie humaine, etc. instructeur. Les pratiques d’enseignement biaisées amènent déjà les parents à interroger les administrateurs scolaires à travers le pays. La messagerie n’est pas un enseignement, c’est un endoctrinement.

L’enseignement est la présentation directe et pure des faits. Les enseignants sont chargés d’utiliser des faits impartiaux dans leur enseignement aux élèves afin d’améliorer les compétences en lecture, en écriture et en mathématiques. Les trois grands sont autonomes et sont enseignés indépendamment pour préserver la simplicité et l’intégrité du sujet factuel. La science, l’histoire et, il était une fois, l’art et la musique étaient aussi des sujets exclusifs. Si l’alphabétisation, une compétence en fait, est enseignée comme une classe de compétences de vie indépendante, elle peut s’appliquer n’importe où, y compris les médias.

L’éducation aux médias, tissée directement ou de manière subliminale dans d’autres matières, sera positionnée pour présenter des préférences idéologiques.

Ne transformons pas les fausses nouvelles en faux enseignement. Les élèves doivent acquérir des compétences de pensée critique avec une orientation précise et singulière en classe, libre de toute influence idéologique.

Rick Dime

Richmond