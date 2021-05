Faux buste de cartes de vaccin COVID-19: accusations, arrestation en Californie

Les responsables californiens disent qu’un propriétaire de bar qui a vendu de fausses cartes de vaccin COVID-19 à des agents d’infiltration fait maintenant face à des accusations pour plusieurs crimes.

Le département d’État du contrôle des boissons alcoolisées a déclaré mercredi que des agents avaient acheté les cartes frauduleuses plusieurs fois en avril au Old Corner Saloon dans le comté de San Joaquin, situé à environ 35 miles au sud-est de Sacramento.

Todd Anderson fait face à des accusations de vol d’identité et de falsification de documents gouvernementaux, ainsi qu’à un délit pour falsification de dossiers médicaux, selon une déclaration de la porte-parole du bureau du procureur du comté de San Joaquin, Elisa Bubak, envoyée par courrier électronique aux États-Unis AUJOURD’HUI.

Les cartes se sont vendues 20 $, a confirmé le porte-parole du Département du contrôle des boissons alcoolisées, John Carr, dans un communiqué envoyé par courrier électronique à USA TODAY. C’est la première fois que le département enquête sur les cartes de vaccin COVID-19 frauduleuses et pourrait marquer le premier cas de ce type dans le pays.

Les cartes low-tech sont de plus en plus nécessaires pour voyager ou accéder à certains événements publics. Les personnes qui reçoivent un vaccin COVID-19 reçoivent la carte de vaccination du CDC, qui indique quel vaccin COVID-19 elles ont reçu, la date à laquelle elles l’ont reçu et où il a été administré. Souvent, les gens remplissent leurs propres informations personnelles sur la carte.

Les responsables ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les cartes sont mûres pour la fraude, et une coalition bipartite de 44 procureurs généraux en avril a exhorté les entreprises de technologie à empêcher l’utilisation de leurs plates-formes pour vendre de fausses cartes.

« Les personnes qui achètent de fausses cartes peuvent avoir leurs propres informations ajoutées à la carte ou les ajouter elles-mêmes, il semble donc qu’elles ont été vaccinées alors qu’elles ne l’ont pas fait. Ces cartes trompeuses menacent la santé de nos communautés, ralentissent les progrès dans la protection des personnes. le virus, et violer de nombreuses lois d’État », indique un communiqué.

Fin mars, le FBI a déclaré que c’était un crime d’acheter ou de fabriquer une fausse version des cartes. Parce que la carte utilise un sceau du gouvernement, il peut également être un crime d’utiliser une fausse carte de vaccin pour se faire une fausse représentation.

Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour protéger les personnes vaccinées contre le virus qui a tué près de 600000 Américains, selon des responsables de la santé américains. Cependant, des millions d’Américains hésitent à se faire vacciner. Les théories du complot répandues et la désinformation ont aggravé le problème.

Les escroqueries ont été un sous-produit malheureux de la pandémie. Au milieu du déploiement des vaccins ce printemps, les agences fédérales ont mis en garde contre les programmes de vaccination frauduleux qui tentent d’escroquer les gens à court d’argent. Et les allégations selon lesquelles des individus ont abusé des fonds du Programme de protection des chèques de paie ont donné lieu à de nombreuses accusations fédérales.

Les escroqueries récentes incluent des «investissements» dans de faux traitements contre le COVID-19 et facturer à l’avance des personnes pour des tests à domicile inexistants, de faux équipements de protection ou même du papier toilette hors de prix qui n’arrive jamais. D’autres fraudeurs offrent une «aide» pour trouver un nouvel emploi ou obtenir rapidement des chèques de relance fédéraux, si les gens fournissent des numéros de compte bancaire et de sécurité sociale ou paient des frais initiaux.

Le cas de la Californie a fait l’objet d’une enquête du Département du contrôle des boissons alcoolisées parce que le crime présumé s’est produit dans une entreprise agréée par le département, a déclaré Carr.

Une mesure disciplinaire sera également déposée contre le Old Corner Saloon, ont déclaré des responsables d’ABC, ce qui peut inclure une suspension ou la révocation de la licence ABC d’une entreprise.

Carr dit qu’une plainte pénale est également déposée contre un autre employé du bar en relation avec l’affaire.

Contribuant: Cassie Dickman, The (Stockton, Californie) Record; Amy Huschka, Detroit Free Press; The Associated Press