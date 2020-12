Les escrocs ont apparemment mis au point une nouvelle technique convaincante qui cible les personnes avec de faux appels prétendant être du service client d’Amazon et d’Apple. Ces appels visent à convaincre les gens que leurs comptes ont été piratés ou qu’ils ont récemment constaté une activité suspecte. De manière assez convaincante, l’appel d’arnaque automatisé indique que si vous souhaitez restaurer votre compte ou confirmer l’activité pour vous assurer qu’elle n’est pas suspecte, les utilisateurs peuvent simplement composer le « 1 » en réponse à l’appel ou rappeler sur un numéro désigné. Ce rappel les dirige vers les escrocs, qui tentent alors de supprimer des informations telles que des mots de passe, des détails personnels, des informations de carte de crédit ou toute autre information sensible connexe.

L’appel automatisé prétendant être au nom d’Amazon indique que l’appel est au nom de l’entreprise et est effectué pour un achat «suspect», un colis perdu lors de la livraison ou une commande passée qu’Amazon ne peut pas honorer. Les chances de tentative sur le fait que les livraisons d’Amazon sont assez fréquentes chez un pourcentage croissant de personnes. L’appel d’arnaque Apple, quant à lui, indique à ses cibles qu’il y a eu des activités «suspectes» dans leurs identifiants iCloud, ou que leurs comptes peuvent avoir été violés et qu’une action immédiate est demandée.

Bien que tout cela semble plutôt convaincant, en particulier compte tenu de la touche d’appel automatisée que de nombreuses entreprises peuvent utiliser pour atteindre les utilisateurs en masse, le plus gros cadeau est la tentative faite par les escrocs pour que les utilisateurs se connectent avec eux. En règle générale, un appel officiel d’une entreprise impliquerait de demander aux utilisateurs de contacter l’entreprise via des liens officiels, de se rendre dans un centre de service ou de faire appel au service client officiel de l’entreprise.

Sur cette note, le portail d’information des consommateurs de la Federal Trade Commission des États-Unis a averti les utilisateurs de ne pas rappeler ces numéros en aucune circonstance, et de ne faire confiance qu’aux numéros officiels du service clientèle répertoriés pour toute entreprise (dans ce cas, Amazon et Apple) sur leur site officiel. sites Internet. Il insiste en outre pour qu’aucune entreprise ne sollicite jamais de recours en matière de réclamation des consommateurs en demandant aux utilisateurs de rappeler sur un numéro aléatoire, et demande aux utilisateurs d’appliquer leur propre discrétion face à de tels appels.

Bien que cela ne s’applique pas directement à l’Inde, ces escroqueries sont souvent transférées par des attaquants de phishing et des escrocs vers d’autres marchés une fois qu’elles sont invalidées sur l’un d’eux. Compte tenu de l’ampleur des escroqueries et des appels de phishing déjà en cours en Inde, les utilisateurs sont toujours invités à faire preuve de prudence et à ne pas tomber dans le piège de tels appels frauduleux.