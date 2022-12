Fauteuils roulants autonomes disponibles à l’aéroport de Winnipeg

Les déplacements deviendront plus faciles pour les personnes à mobilité réduite à l’aéroport de Winnipeg.

L’aéroport a annoncé mardi qu’il utilisera des fauteuils roulants autonomes à l’aéroport, livrant les voyageurs directement à la porte d’embarquement, une première en Amérique du Nord.

Nick Hays, président et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire de Winnipeg, a déclaré lors de l’annonce qu’un voyageur sur trois aura besoin d’une forme d’assistance lors de ses déplacements d’ici 2038.

“Nous nous engageons à fournir un environnement plus inclusif et accessible”, a déclaré Hays. “Chaque voyageur est unique, tout comme ses besoins et ses exigences.”

Les utilisateurs sélectionnent leur destination sur un écran tactile, le fauteuil transportant le passager jusqu’à leur porte.

Les chaises couvrent tout le parcours depuis le comptoir d’enregistrement jusqu’à la sécurité, puis jusqu’à la porte d’embarquement.

“En tant qu’entreprise mondiale, nous nous engageons à créer une expérience de voyage transparente pour la population de voyageurs en constante augmentation qui a besoin de cette assistance dans le monde entier”, a déclaré Kerry Renaud, PDG de Whill.

Les fauteuils roulants, fabriqués par Whill, sont en essai à l’aéroport depuis 2019. Ils ont également été utilisés à titre d’essai à Atlanta, San Jose et Grand Rapids. La société a déclaré qu’elle annoncerait des partenariats supplémentaires avec les aéroports l’année prochaine.