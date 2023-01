Faute de haut-parleur, la Chambre cesse de fonctionner

(M. Long n’est pas membre du Congrès, puisque le dernier Congrès a été ajourné pour une dernière fois mardi, même si le représentant élu Eric Burlison, le républicain qui a remporté la course pour lui succéder, n’a pas encore prêté serment.)

Au début, de nombreux démocrates appréciaient le dysfonctionnement d’une Chambre dirigée par les républicains qui ne trouvait pas le moyen d’élire un orateur, certains publiant sur les réseaux sociaux des photos de pop-corn pendant qu’ils se moquaient de la discorde. Mais d’autres commençaient à s’inquiéter de questions pratiques, comme, disons, être payé.

Le représentant Colin Allred, démocrate du Texas, a déclaré mercredi sur MSNBC qu’il n’était pas sûr que les chèques de paie des membres du Congrès et de leurs assistants puissent encore sortir, et a déclaré que les législateurs pourraient demander des arriérés de salaire.

Le représentant Chip Roy, républicain du Texas et l’un des détracteurs les plus féroces de M. McCarthy, a rejeté les inquiétudes concernant une Chambre non fonctionnelle et a déclaré mardi soir qu’il ne pensait pas que la plupart des Américains s’en souciaient.

“Pensez-vous que quelqu’un en Amérique en ce moment se dit:” Oh mon Dieu, il n’y a pas d’orateur? « Nous sommes un corps. Nous pouvons adopter des motions. Nous pouvons faire n’importe quoi. S’il y a une urgence, nous pouvons faire ce que nous devons faire.

Mais les experts juridiques doutaient que toute mesure prise par une Chambre sans président – ​​qui est en deuxième ligne après la présidence – puisse résister à un contrôle judiciaire.

Pendant plus de 200 ans, la Chambre a utilisé des dispositions de la Constitution et d’une loi de 1789 pour former la base de son ordre organisationnel de base. Selon les Statuts révisés des États-Unis, lors de la première session du Congrès, le corps doit d’abord prêter serment à un orateur qui administre ensuite le serment d’office à tous les membres présents, “avant d’entrer dans toute autre affaire”.