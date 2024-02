Faut-il tirer la chasse d’eau avec le couvercle des toilettes vers le haut ou vers le bas ? Une étude dit que cela n’a pas d’importance

Classez celui-ci sous « Les études que nous souhaiterions que nous restions ignorants ». Des scientifiques de l’Université d’Arizona ont décidé d’étudier si la fermeture du couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d’eau réduisait la contamination croisée des surfaces de la salle de bains par des particules bactériennes et virales en suspension dans l’air via “panaches de toilettes” La mauvaise nouvelle est que mettre un couvercle dessus n’entraîne pas de réduction substantielle de la contamination, selon leur article récent publié dans l’American Journal of Infection Control. La bonne nouvelle : l’ajout d’un désinfectant dans la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse d’eau et l’utilisation de distributeurs de désinfectant dans le réservoir réduisent considérablement la contamination croisée.

Concernant les panaches de toilettes, nous ne parlons pas seulement de grosses gouttelettes d’eau qui éclaboussent lorsque la chasse d’eau est tirée. Des gouttelettes encore plus petites peuvent se former et se propager dans l’air ambiant, transportant potentiellement des bactéries comme E. coli ou un virus (par exemple, norovirus) si une personne infectée a déjà utilisé lesdites toilettes. Les agents pathogènes peuvent persister dans le bol même après des chasses d’eau répétées, attendant juste l’occasion de se lancer dans l’air et de propager la maladie. En effet, les plus grosses gouttelettes, en particulier, peuvent se déposer sur les surfaces avant de sécher, tandis que les plus petites se déplacent plus loin grâce aux courants d’air naturels.

Publicité

Les premières expériences visant à déterminer si les panaches de toilettes contenaient des particules contaminées ont été réalisées dans les années 1950, et l’idée selon laquelle les maladies pouvaient se propager de cette manière a été popularisée en une étude de 1975. En 2022, des physiciens et ingénieurs de l’Université du Colorado à Boulder ont réussi visualiser des panaches de minuscules particules en suspension dans l’air éjectées des toilettes lors d’une chasse d’eau à l’aide d’une combinaison de lasers verts et de caméras. Cela a donné lieu à des séquences vidéo assez vivantes :

“Si c’est quelque chose que vous ne pouvez pas voir, il est facile de croire que cela n’existe pas”, a déclaré John Grimaldi, co-auteur de l’étude. dit à l’époque. Ils ont constaté que les particules en suspension dans l’air éjectées pouvaient voyager jusqu’à 6,6 pieds par seconde, atteignant des hauteurs de 4,9 pieds au-dessus des toilettes en 8 secondes. Et si ces particules étaient plus petites (moins de 5 microns), elles pourraient rester dans l’air pendant plus d’une minute.

Plus pertinent pour ce dernier article, c’est été suggéré que fermer le couvercle avant de rincer pourrait réduire considérablement la propagation des contaminants dans l’air. Par exemple, en 2019, des chercheurs de l’University College Cork ont ​​déployé des capteurs de bioaérosols dans des toilettes communes pendant une semaine pour surveiller le nombre et la taille des particules de contaminants. Ils ont conclu que tirer la chasse d’eau avec le couvercle des toilettes baissé réduisait les gouttelettes en suspension entre 30 et 60 pour cent. Mais ce scénario a également augmenté le diamètre des gouttelettes et la concentration des bactéries. Laisser le couvercle baissé signifie également que les microgouttelettes en suspension dans l’air sont toujours détectables 16 minutes après le rinçage, soit 11 minutes de plus que si l’on rinçait avec le couvercle relevé.