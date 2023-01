Faut-il s’inquiéter des lichens, mousses, algues sur les arbres ?

Maintenant que les arbres à feuilles caduques sont nus, les troncs et les branches ont occupé le devant de la scène, et vous remarquerez peut-être des nuances et des irrégularités qui ont échappé à votre attention au cours de l’été. Par exemple, quelles sont ces masses vertes qui poussent sur vos arbres ?

Ces excroissances pourraient être soit des lichens, de la mousse ou des algues, et la bonne nouvelle est qu’aucune n’est alarmante.

Parce qu’ils poussent généralement sur des arbres stressés ou dépérissants, de nombreuses personnes supposent que ces organismes sont responsables de la maladie de leurs arbres. Mais ils ne sont pas parasites ; ils sont opportunistes, c’est-à-dire qu’ils aiment pousser sur des arbres déjà malades ou poussant dans de mauvaises conditions.

Les lichens sont des organismes symbiotiques de champignons, d’algues et éventuellement de levures qui vivent les uns des autres, pas de votre arbre. Ils se présentent généralement sous forme de masses croûteuses ou feuillues vert pâle ou grises (ou parfois orange) sur les branches et les troncs d’arbres, les bûches pourries et les clôtures en bois.

La croissance des lichens est en fait un bon signe car ils ne survivront pas dans les zones polluées. Si vous avez des lichens, vous avez une bonne qualité de l’air.

Cependant, comme les lichens profitent souvent d’arbres déjà stressés, leur présence indique généralement la nécessité d’un peu de TLC. Arrosez les arbres, aérez le sol autour d’eux et appliquez-en beaucoup sur la zone racinaire, qui est la zone qui commence à 4 pouces (10 centimètres) du tronc et s’étend jusqu’aux branches.

La mousse est un autre organisme non parasite qui se développe dans des conditions humides et pousse sur les arbres, les pelouses ou même le sol nu dans les zones ombragées. Poussant dans des tapis ou des touffes vertes ou jaunes, la mousse préfère les sols peu fertiles, les niveaux de pH acides et les sols compactés. Dans la plupart des cas, la croissance de la mousse est inoffensive. Mais si la croissance est excessive, son poids gorgé d’eau peut menacer d’abîmer les branches.

Pour décourager la croissance de la mousse sur un arbre, taillez les branches au centre de la canopée pour permettre à plus de lumière et d’air de circuler à l’intérieur.

Si vous trouvez la mousse disgracieuse ou si vous craignez qu’elle n’alourdisse une branche, vous pouvez la gratter doucement ou appliquer un fongicide au cuivre, en suivant les instructions sur l’étiquette.

Les algues, généralement considérées comme une plante aquatique, peuvent également pousser sur les arbres, les allées, les toits, les clôtures et les maisons, prospérant dans les zones humides ou ombragées. Le film vert ou orange peut facilement être lavé sous pression ou frotté sur les surfaces inorganiques et doit être retiré lorsqu’il crée des conditions dangereuses, comme une passerelle glissante. L’ajout de 1/8 de tasse d’eau de Javel ou de vinaigre blanc à un gallon d’eau et l’application de cette solution sur les algues ralentiront leur repousse. Veillez simplement à éviter tout contact avec les plantes.

Il n’est pas nécessaire d’enlever les algues des arbres. Mais si cela vous dérange, vaporisez sur les zones touchées 1 cuillère à café de sulfate de cuivre dilué dans 8 gallons d’eau.

Cependant, si vous ne corrigez pas les conditions ombragées, le drainage inadéquat et/ou la faible fertilité du sol dans la région, les algues reviendront probablement.

Jessica Damiano, l’Associated Press