Faut-il s’étonner qu’un grand nombre de Britanniques suppriment l’application NHS Covid ?

La Grande-Bretagne est insatisfaite

Les BRITS ont fait leur part.

Les scientifiques ont dit que nous n’accepterions jamais l’assignation à résidence aussi longtemps, mais nous l’avons fait.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Maintenant, on nous dit que quatre semaines après le Jour de la liberté, nous devons nous isoler si « pincé » par l’application NHS Covid Crédit : Getty

Nous avons enfermé, nous nous sommes lavés les mains, nous avons gardé nos distances.

Nous nous sommes tenus à l’écart des amis et des parents, aussi douloureux que cela ait été.

Nous nous sommes isolés lorsqu’on nous l’a dit.

Et nous nous sommes fait piquer, la plupart d’entre nous maintenant deux fois, pour nous protéger et extraire la Grande-Bretagne du cauchemar de Covid.

Maintenant, on nous dit que, quatre semaines après le Freedom Day, nous devons nous isoler si « pingé » par l’application NHS Covid. . . même si nous avons deux jabs et que le test est négatif.

Dégagez.

Faut-il s’étonner qu’un grand nombre de personnes suppriment cette application volontaire ?

Nous n’approuvons pas un tel comportement. Mais c’est inévitable.

Avec des infections toujours en augmentation, des millions de personnes pourraient autrement s’auto-isoler d’ici août de manière totalement inutile.

Il se moque du 19 juillet.

Cela gâchera les fêtes, les mariages et les vacances – et mettra en danger les emplois et les chèques de paie.

Si deux jabs et un test négatif suffisent après la date arbitraire du 16 août, il y a peu de raisons qu’ils ne le soient pas maintenant.

Les ministres doivent réfléchir à nouveau.

Nettoyé

IL est absurde qu’il ait fallu au Sun pour faire oublier à Whitehall le coût gargantuesque de la révolution écologique pour les ménages en difficulté.

Mais au moins Boris Johnson – et d’autres députés – prennent maintenant conscience des factures potentiellement écrasantes pour les bas salaires.

Au moins Boris Johnson – et d’autres députés – se réveillent maintenant aux factures potentiellement écrasantes pour les bas salaires Crédit : PA

Darren Jones, du comité des affaires de Commons, déclare : « Nous ne pouvons pas laisser les lecteurs de Sun être obligés de payer pour ces changements qu’ils ne peuvent pas se permettre.

Pendant ce temps, le Dr David Joffe, du Comité sur le changement climatique qui conseille le gouvernement, avertit que les gens ne devraient pas « empirer grâce à des choix à faible émission de carbone ».

Tout à fait.

Les lecteurs de Sun soutiennent une Grande-Bretagne plus verte, même si notre contribution à l’effort mondial ne peut être que minime.

Ils ne peuvent tout simplement pas payer des milliers pour cela.

Boris admet que Net Zero s’avérera difficile mais ne veut pas que nos factures augmentent.

Génial.

Alors, comment ce coût énorme sera-t-il couvert?

Masque de chagrin

HAPLESS Keir Starmer devient de plus en plus désespéré.

Il était tout fanfaron hier à propos de la Journée de la liberté «imprudente» de Boris.

L’infortuné Keir Starmer devient de plus en plus désespéré et était tout fanfaron hier à l’occasion de la Journée de la liberté Crédit : AFP

Sauf qu’il est trop lâche pour soutenir publiquement les restrictions sans fin que les travaillistes préféreraient.

Sa seule différence avec le plan du PM est donc d’exiger que les masques restent obligatoires dans les transports en commun.

Plus quelques flim-flam sur «l’amélioration de la ventilation» – comme si un gouvernement pouvait climatiser la Grande-Bretagne en deux semaines ou forcer l’ouverture des fenêtres.

Cela, a-t-il affirmé, s’ouvre « de manière contrôlée ».

La pure malhonnêteté de cela.

Les infections ne sont pas sous contrôle maintenant, même avec des couvre-visages obligatoires.

Pourtant, la Grande-Bretagne doit rouvrir.

Le capitaine Hindsight et son masque magique, se positionnant cyniquement pour dire « Je vous l’avais bien dit » si les cas continuent d’augmenter cet été.