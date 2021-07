LE festival de musique de quatre jours Lollapalooza revient à Chicago cet été.

Le festival annuel de musique a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le festival de musique Lollapalooza revient à Chicago le 29 juillet Crédit : AP

Qu’est-ce que Lollapalooza ?

Lollapalooza est un festival de musique annuel de quatre jours qui se tient à Grant Park à Chicago, dans l’Illinois.

Les genres musicaux comprennent le rock alternatif, le heavy metal, le punk rock, le hip hop et la musique électronique.

L’événement musical accueille environ 400 000 personnes chaque année en juillet et se vend chaque année.

Lollapalooza est considéré comme l’un des festivals de musique les plus importants et les plus emblématiques au monde et l’un des plus anciens aux États-Unis.

Politique vaccinale Lollapalooza : faut-il se faire vacciner ?

Avec Lollapalooza qui se déroulera du 29 juillet au 1er août, les organisateurs du festival ont une politique stricte pour les participants – se faire vacciner ou se faire tester pour Covid-19.

Pour accéder au festival, les détenteurs de billets doivent présenter une copie imprimée de leur carte de vaccination, un carnet de vaccination ou un test Covid-19 négatif effectué au cours des 72 dernières heures.

Mais comme le festival dure quatre jours, un seul test négatif ne suffira pas pour les non vaccinés ou partiellement vaccinés.

Les participants devront se faire tester à nouveau et apporter une nouvelle preuve d’un test Covid négatif si leur test initial a été effectué il y a plus de 72 heures.

En plus des exigences en matière de tests ou de vaccination, Lollapalooza recommande aux participants « d’éviter tout contact physique avec des personnes extérieures à votre fête » et de limiter la consommation d’alcool et d’autres substances.

Les personnes qui souhaitent assister à Lollapalooza devront être entièrement vaccinées ou devront présenter un test Covid négatif Crédit : Getty

« La consommation d’alcool ou de substances peut vous rendre moins susceptible de suivre les mesures de sécurité de Covid-19 », note le site Web du festival.

Des masques gratuits seront disponibles à l’entrée, au service client et dans les tentes médicales du festival.

Toute personne non vaccinée doit porter un masque et maintenir une distance sociale de six pieds avec toute personne ne faisant pas partie de son groupe pendant l’événement.

Quelle est la programmation du Lollapalooza 2021 ?

La programmation de Lollapalooza pour le festival 2021 comprend des têtes d’affiche comme les Foo Fighters, Post Malone, Tyler the Creator et Miley Cyrus.

Parmi les autres artistes programmés, citons DaBaby, Marshmello, Illenium, Journey, Megan Thee Stallion et Roddy Ricch.