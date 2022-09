Faut-il se faire vacciner contre le Covid et vacciner contre la grippe en même temps ?

À l’approche de la saison de la grippe, plus la possibilité d’une nouvelle vague de cas de Covid cet automne, de nombreux Américains se demandent deux choses : quel est le meilleur moment pour se faire vacciner contre la grippe – s’il y en a un – et est-il acceptable de doubler et de recevoir les deux ? le vaccin contre la grippe saisonnière et le nouveau rappel Covid-19 spécifique à omicron en même temps ? Bien que le CDC dit qu’il est tout à fait correct de se faire vacciner contre la grippe et Covid-19 simultanément, il n’y a pas eu de directives spécifiques concernant le rappel nouvellement formulé. Pourtant, des pharmacies comme Walgreens et CVS proposent les vaccins sous forme de forfait, et les gens ont déjà commencé à se faire vacciner avec les deux vaccins en même temps. Mais tous les experts en santé publique ne pensent pas que ce soit la meilleure approche, en particulier compte tenu du calendrier moyen de vaccination contre la grippe que les États-Unis ont suivi depuis avant la pandémie, déclare Theodora Hatziioannou, virologue et professeur agrégé à l’Université Rockefeller. “Pour la personne moyenne, il serait probablement préférable de l’avoir un peu plus tard”, dit Hatziioannou, “j’attends certainement.”

‘Quand devrais-je me faire vacciner contre la grippe?’

Le moment où vous vous faites vacciner contre la grippe doit être aligné sur le délai qui vous permettrait d’avoir la meilleure réponse en anticorps au début de la saison de la grippe, a déclaré Hatziioannou à CNBC Make It. Il est important d’examiner les données des dernières années, avant la pandémie, dans votre région pour déterminer quand les cas commencent historiquement à augmenter dans votre communauté, dit Hatziioannou. La règle générale est de vous faire vacciner quatre semaines avant le début de la saison de la grippe afin d’avoir le maximum de protection, car c’est à ce moment-là que vous aurez la meilleure réponse en anticorps, note-t-elle. “A New York et dans plusieurs autres régions avec la même latitude géographique, la saison de la grippe commence généralement en décembre et dure jusqu’en mars”, dit-elle, “Donc, si vous l’avez [the flu shot] maintenant, fin septembre ou [early] Octobre, vos réponses maximales en anticorps seront en novembre. C’est un peu trop tôt.” À l’heure actuelle, Hatziioannou recommande de se faire vacciner contre la grippe fin octobre ou début novembre pour bénéficier de la meilleure protection tout au long du mois de décembre. Et la protection fournie par le vaccin diminue généralement avec le temps, donc si vous recevez le vaccin trop tôt, vous pourriez avoir moins d’anticorps à la fin de la saison de la grippe, dit-elle. “La seule chose que je dirais, c’est que cette année, j’obtiendrais certainement les deux coups parce que la combinaison pourrait être assez désagréable”, a déclaré Hatziioannou. “Vous ne voulez pas attraper la grippe pendant que Covid circule, et vous ne voulez pas attraper le SRAS-CoV-2 pendant que la grippe circule. Je peux imaginer qu’un double coup dur serait vraiment terrible.”

« Dois-je me faire vacciner contre la grippe et mon rappel Omicron en même temps ?