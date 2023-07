Un crocodile a attaqué un homme dans le Territoire du Nord de l’Australie.

Le crocodile a été euthanasié lundi.

La ministre en chef Natasha Fyles a suggéré un retour à l’abattage.

Le plus haut responsable politique du Territoire du Nord australien a déclaré mardi qu’il était « temps d’envisager » un retour à l’abattage des crocodiles après une attaque dans un lieu de baignade populaire.

Un homme de 67 ans se remet à l’hôpital après avoir rencontré un crocodile à Wangi Falls dans le parc national de Litchfield lundi.

La ministre en chef du Territoire du Nord, Natasha Fyles, a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu une « augmentation significative » de la population de crocodiles depuis la suspension de l’abattage dans les années 1970, les chiffres passant d’environ 3 000 à une estimation de plus de 100 000.

« Je pense qu’il est temps pour nous de réfléchir : devons-nous revenir à l’abattage, compte tenu de cette augmentation significative de la population de crocodiles et de l’impact qu’elle a non seulement sur le tourisme et les visiteurs, mais aussi sur les habitants ? » dit-elle.

Des gardes forestiers et une équipe de gestion des crocodiles ont euthanasié un crocodile d’eau salée mâle de 2,4 m à Wangi Falls lundi soir, selon le ministère de l’Environnement, des Parcs et de la Sécurité de l’Eau.

Le parc national de Litchfield se trouve dans une zone dite de barrière et d’élimination, ce qui signifie qu’il existe une approche de « tolérance zéro » envers les crocodiles et qu’ils peuvent être piégés.

Les chiffres du Territoire du Nord montrent qu’aucun crocodile d’eau salée n’a été capturé à Litchfield l’année dernière, mais quatre ont été capturés au cours de chacune des deux années précédentes.

La zone de baignade où l’homme a été attaqué reste fermée et ne rouvrira pas tant que les enquêtes n’auront pas montré qu’elle est sûre.

Fyles a décrit l’attaque de lundi comme « extrêmement effrayante », ajoutant : « Nous devons considérer les mesures que nous devons prendre pour assurer la sécurité de notre communauté ».

Les dernières statistiques gouvernementales montrent que le tourisme valait 1,7 milliard de dollars australiens (1,14 milliard de dollars) pour l’économie du Territoire du Nord, bien que ce chiffre date de 2021/22, lorsque les voyages internationaux se remettaient encore de la pandémie de Covid-19.

Interrogé sur l’impact des attaques sur le tourisme, Fyles a déclaré: « Je pense que tout le monde sur le territoire a des histoires où les crocodiles ont été plus agressifs, ont interagi, et lorsque vous avez une plus grande population de crocodiles, il y a plus de chances qu’ils interagissent avec humains.

« Je pense que nous avons eu un résultat très reconnaissant hier, mais cela pourrait être plus tragique à l’avenir. »