Faut-il parier Over or Under Aaron Rodgers, Jets win total ?

La sortie d’Aaron Rodgers de Green Bay pour jouer pour les Jets de New York a attiré l’attention des parieurs pendant cette intersaison de la NFL. Une fois que A-Rod est passé du Pack à Gang Green, les chances de New York de remporter le Super Bowl étaient de +1600 sur FOX Bet – la septième meilleure chance de tout gagner la saison prochaine.

Mais pour qu’une équipe gagne tout, elle doit garder un décompte positif dans la colonne des victoires. Et les parieurs ont établi le total des victoires des Jets à 9,5.

Rodgers peut-il amener sa nouvelle équipe à remporter au moins 10 victoires lors de sa première saison, ou les parieurs devraient-ils se méfier des attentes élevées de New York et prendre le Under à la place?

Plongeons dedans.

Les Jets ouvrent leur saison régulière à domicile contre Buffalo, et dans ce match, les Bills sont actuellement favoris à 2 points. Si les projections des parieurs sont correctes, New York commencera l’année sur un pied perdant. Et un rapide coup d’œil au calendrier des Jets révèle que leur chemin vers la victoire chaque semaine pourrait être difficile.

Au cours des semaines 2, 4 et 6, les Jets affronteront Dallas, Kansas City et Philadelphie. Alors que Dallas a perdu contre l’équipe de Green Bay d’Aaron Rodgers la saison dernière, il a fallu des prolongations aux Packers pour à peine dépasser les Cowboys, 31-28. Mais Rodgers a perdu contre les Eagles en 2022 dans un match où il n’a été limité qu’à 140 verges par la passe. Les Chiefs, champions en titre de la semaine 4, surferont probablement toujours sur leur élan du Super Bowl, ce sera donc un autre test difficile pour NYJ.

C’est tout avant la semaine de congé.

Les parieurs, cependant, voudront peut-être encercler certains des matchs de décembre des Jets sur le calendrier, en particulier les matchs qu’ils organisent contre les Texans, les Falcons et les Commanders.

Ces franchises ont soit de jeunes joueurs inexpérimentés au poste de quart-arrière, soit simplement des questions générales sur le signaleur qui commencera réellement. Peut-être que la ligne d’argent des Jets dans ces jeux gagnera des paris.

Sur « The Herd », Colin Cowherd convient que le Under pourrait être le meilleur pari.

« Il convient de noter qu’Aaron a eu du mal à Green Bay avec des joueurs plus jeunes », a expliqué Cowherd. « Certains de ces quarts-arrière plus âgés préféreraient faire venir leurs Gronks ou Edelmans ou qui que ce soit. »

Aaron Rodgers & Jets Plus ou moins de 9,5 victoires en 2023 ? Vic Tafur rejoint Colin Cowherd sur The Herd pour discuter des dernières nouvelles de la NFL.

Alors pariez-vous sur Rodgers et les Jets pour éclipser 9,5 victoires la saison prochaine, ou pariez-vous sur le Under ? Restez à l’écoute de FOX Sports au fur et à mesure que la saison NFL se déroule!

