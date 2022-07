Faut-il louer ou acheter une maison ? Utilisez la règle “BURL” pour éviter les regrets financiers, déclare un investisseur immobilier

Lorsqu’il s’agit de maximiser votre style de vie et votre valeur nette, la question “devrais-je louer ou acheter” est l’une des plus débattues. Même si vous êtes déjà propriétaire de votre maison ou de votre appartement, c’est un bon exercice de se demander régulièrement si y habiter est le déménagement optimal. S’endetter pour acheter est toujours un pari. Mais si vous empruntez cette voie, votre objectif serait d’utiliser la dette pour vivre une vie plus agréable que celle que vous auriez pu vous permettre si vous deviez payer comptant. Les premières années après avoir contracté une dette pour acheter une maison sont généralement les plus risquées. En revanche, le rendement du loyer que vous payez est essentiellement nul. Oui, en échange du paiement d’un loyer, vous obtenez un logement. Mais tu as peu de chance de constitution de fonds propres.

BURL : La règle d’investissement immobilier à suivre

Comme investisseur immobilier, je recommande toujours d’utiliser la règle “BURL” – qui signifie “acheter de l’utilité, louer du luxe” – pour éviter les regrets financiers. L’utilité peut être définie comme quelque chose dont vous avez absolument besoin, avec très peu d’espace inutilisé. Le luxe est quelque chose au-delà de ce dont vous avez besoin, comme une troisième chambre vide, une immense terrasse et un jardin avec piscine. BURL vous aide à voir que le véritable coût de la vie dans une maison que vous possédez n’est pas seulement l’argent que vous avez dépensé pour y vivre. C’est le coût d’opportunité de ne pas le louer au prix du marché.

Une étude de cas pour la règle BURL

J’ai connu un couple à San Francisco qui a décidé de réduire ses effectifs une fois qu’il a réalisé qu’il pouvait louer sa maison de 2 600 pieds carrés, quatre chambres et trois salles de bains pour 7 500 $ par mois. Avant la pandémie, ils ont acheté une deuxième maison plus petite dans un endroit moins central qui coûtait 40 % de moins que ce qu’ils avaient payé pour la première maison. Leur nouvelle maison avait une hypothèque de 3 000 $ et aurait pu être louée 4 500 $ par mois. Pour eux, une petite maison d’une valeur locative de 4 500 $ correspondait mieux à leur budget et à la taille de leur ménage. Ils ont donc loué leur ancienne maison pour 7 500 $ par mois et augmenté leur trésorerie mensuelle d’au moins 3 000 $. En suivant la règle BURL, ils ont choisi d’acheter – et de vivre dans – la maison légèrement plus utilitaire de trois chambres et deux salles de bains et demie, et de laisser quelqu’un d’autre louer pour le luxe. Si vous êtes propriétaire depuis un certain temps, cela ne fait jamais de mal de faire des recherches et de voir combien de loyer votre maison pourrait exiger sur le marché actuel. Vous pourriez être surpris. En juin 2022, le prix médian national du loyer a augmenté de 14,1 %, selon données de la liste des appartements. Et grâce à l’inflation, à la croissance démographique et à la démographie, les loyers continueront probablement d’augmenter indéfiniment.

Ce que font les investisseurs immobiliers intelligents

D’après mon expérience, la question du “louer ou acheter” se résume à ceci : Si vous avez l’argent pour un acompte sur une maison de luxe et que vous voulez éviter le gaspillage économique, n’achetez et n’habitez dans une propriété que si vous êtes prêt à payer son juste loyer.

Si vous voulez aller dans le luxe mais que vous n’avez pas l’acompte, vous pouvez être tranquille en tant que locataire en sachant que vous obtenez une meilleure offre sur votre maison ou votre appartement loué que son propriétaire. Les investisseurs immobiliers avertis ne paient souvent pas plus de 100 fois le loyer mensuel pour acheter une propriété. Dans le cas du couple ci-dessus, un investisseur qui respecte la règle de 100 fois le loyer mensuel ne paierait pas plus de 750 000 $ car le loyer mensuel du marché était de 7 500 $. Dépenser 7 500 $ par mois (90 000 $ par an) en loyer peut sembler cher, mais payer 7 500 $ par mois en loyer est en fait une valeur relativement bonne, car vous auriez dû dépenser environ 360 fois le loyer mensuel pour acheter cette maison à son prix du marché d’environ 2,7 millions de dollars à l’époque. Il peut être plus difficile de suivre la règle d’investissement immobilier BURL dans des villes chères comme New York, Los Angeles et San Francisco. Il y a des gens qui paient loyer à six chiffres par an, mais sont en fait en tête grâce à la règle BURL. Ces locataires investissent dans différentes propriétés dans d’autres parties du pays pour des rendements locatifs plus élevés. Une Honda Civic vous emmène très bien, mais certaines personnes aiment conduire des Ferrari. La règle BURL dit que si vous pouvez vous le permettre, achetez la Honda Civic et louez la Ferrari le week-end.

