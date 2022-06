Faut-il garder les pilules abortives à la maison, au cas où ?

L’avortement médicamenteux, ou la prise d’une combinaison des médicaments mifépristone et misoprostol, est une méthode de plus en plus courante pour mettre fin aux grossesses aux États-Unis. Les raisons varient et se chevauchent : certaines femmes n’ont pas accès à des cliniques d’avortement en personne ; d’autres préfèrent mettre fin à leur grossesse dans le confort de leur foyer. D’autres recherchent les pilules parce qu’elles coûtent beaucoup moins cher que l’avortement chirurgical.

Avec plus de fermetures de cliniques en personne et une Cour suprême qui menace de renverser Chevreuil v. Pataugerun nombre restreint mais croissant d’experts en reproduction ont encouragé la discussion d’une idée appelée « disposition anticipée » – ou, plus familièrement, faire le plein de pilules abortives au cas où l’on en aurait besoin plus tard.

C’est une idée qui a du mérite : la mifépristone a une durée de conservation d’environ cinq ans, le misoprostol d’environ deux ans, et les deux médicaments fonctionnent mieux plus tôt dans une grossesse vous les prenez. Dans les États qui renforcent les restrictions à l’avortement, il y a souvent une course contre la montre pour accéder aux soins. Au Texas, par exemple, si vous ne vous rendez compte qu’après huit semaines que vous êtes enceinte, ce qui peut n’être que quelques semaines après une période manquée. – vous auriez déjà dépassé le nouveau délai légal de l’État pour obtenir des pilules abortives. Mais si vous les aviez déjà entreposés chez vous, ou si votre ami ou voisin en avait, alors vous seriez en mesure de les emporter.

Dans une enquête nationale représentative de 2018 auprès de femmes âgées de 18 à 49 ans, 44 % ont exprimé leur soutien à la fourniture anticipée et 22 % ont déclaré qu’ils y étaient personnellement intéressés. Celles qui avaient déjà subi un avortement médicamenteux et celles qui ont déclaré faire face à de plus grands obstacles aux soins de santé génésique étaient plus susceptibles de soutenir l’idée.

Les données sur ces types d’avortements – souvent appelés « autogérés » ou « auto-administrés » – sont plus difficiles à suivre. Une recherche publiée en 2020 a estimé que 7 % des femmes géreront elles-mêmes un avortement au cours de leur vie, bien que cela ait été calculé en supposant que Chevreuil était toujours en place. De nouvelles données de Guttmacher publiées la semaine dernière sur l’incidence de l’avortement aux États-Unis ont révélé qu’il y avait 8% d’avortements de plus en 2020 qu’en 2017, mais les avortements autogérés sont exclus de ce décompte.

« Nous savons qu’il y a des milliers d’avortements autogérés que nous ne capturons pas », a déclaré Rachel Jones, chercheuse chez Guttmacher, à Vox. « Si la Cour suprême annule Roe et que l’avortement devient illégal dans 26 États et que les gens ne peuvent pas voyager dans un autre État, alors l’autogestion sera la seule autre option qu’ils auront pour un avortement. »

Parler plus franchement de l’avortement autogéré va à l’encontre des normes culturelles américaines de longue date. Pendant des années, des groupes américains de défense des droits reproductifs ont souligné que la décision de mettre fin à une grossesse « était prise entre une femme et son médecin ». Au niveau international, où l’avortement a été plus lourdement criminalisé, il y a moins de pression pour impliquer les professionnels de la santé. C’est dans le contexte juridiquement restrictif du Brésil à la fin des années 1980 que les femmes ont été les premières à utiliser le misoprostol pour gérer elles-mêmes leurs avortements.

Rebecca Gomperts, la médecin néerlandaise qui a fondé Aid Access en 2018 pour fournir des pilules abortives aux patients américains, a été l’un des défenseurs les plus virulents de la fourniture anticipée et a commencé à l’offrir en option aux habitants des 50 États l’automne dernier. Les coûts des pilules varient de 110 $ à 150 $, avec une échelle mobile pour ceux qui manquent de fonds. Récemment, dans Politico, Gomperts a encouragé les médecins à commencer à prescrire de la mifépristone et du misoprostol à celles qui ne sont pas enceintes, afin qu’elles aient le médicament à leur disposition si elles en ont besoin plus tard.

« Les pilules abortives sont quelque chose dont, en fait, vous ne pouvez pas mourir », a-t-elle déclaré. « Il n’y a aucun moyen que vous puissiez en faire une overdose. Et ce que nous savons de la recherche, c’est qu’il n’est pas nécessaire de faire une échographie pour un avortement médicamenteux.

L’idée d’obtenir des médicaments à l’avance n’est pas nouvelle. Les médecins prescrivaient également couramment la contraception d’urgence aux femmes avant qu’elle ne soit disponible en vente libre.

À l’heure actuelle, les grands groupes de défense des droits à l’avortement sont pour la plupart rester silencieux sur la fourniture préalable, laissant des organisations moins connues comme Aid Access et Plan C essayer de faire passer le mot. (NARAL et Guttmacher ont refusé de commenter, et Planned Parenthood n’a pas renvoyé les demandes de commentaires.)

Aid Access et Forward Midwifery font partie des rares groupes offrant actuellement aux patients américains la possibilité de commander des pilules à l’avance, bien qu’Elisa Wells, codirectrice de Plan C, ait déclaré qu’elle savait que d’autres l’envisageaient. « Je viens d’avoir une conversation avec un fournisseur dans le Montana », m’a-t-elle dit. «Nous pensons que cela deviendra plus courant. Parfois, nous appelons cela le plan « juste au cas où », car les grossesses non planifiées sont si courantes.

C’est une option sûre pour la plupart des patients

Lorsqu’il s’agit de mettre fin à une grossesse en toute sécurité, l’avortement médicamenteux réussit à plus de 95%, selon Guttmacher. Moins de 0,4 % des patients doivent être hospitalisés. Les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ont également affirmé que l’avortement médicamenteux est une méthode sûre pour interrompre une grossesse, avec un très faible risque de complications.

Recherche publiée plus tôt cette année dans la revue médicale Lancette ont trouvé que les avortements autogérés étaient spécifiquement très efficaces et avec des taux élevés de satisfaction des patientes.

Gomperts demande également plus d’attention aux avortements au misoprostol seul, qui sont courants à l’échelle internationale. Le médicament peut être plus facile d’accès pour les femmes car le misoprostol est moins strictement réglementé ; il est utilisé pour d’autres affections, notamment les ulcères d’estomac et la gestion des fausses couches, et est vendu sans ordonnance dans de nombreux pays.

Bien que l’avortement médicamenteux soit une option sûre pour presque toutes les personnes ayant une grossesse précoce, les pilules ne sont pas recommandées pour les personnes qui prennent des anticoagulants, qui ont des troubles de la coagulation ou qui présentent un risque élevé de grossesse extra-utérine. (Les ultrasons sont recommandés pour ceux de cette dernière catégorie.)

Pourtant, l’un des avantages de la fourniture anticipée – et de l’avortement médicamenteux en général – est le plus grand nombre de personnes susceptibles de fournir les pilules, y compris les médecins de soins primaires. Un autre avantage est qu’il pourrait être plus facile de partager des pilules avec ceux qui en ont besoin rapidement mais qui n’y ont pas accès. La recherche suggère que les médicaments sont mieux pris dans les 10 à 12 premières semaines d’une grossesse.

Attention aux risques juridiques et à la criminalisation

En dehors des groupes qui exploitent le droit international comme Aid Access, il est peu probable que la fourniture anticipée soit une option légale dans tous les États. Certains États, par exemple, exigent que les patientes passent une échographie avant qu’un prestataire puisse leur donner des pilules abortives. D’autres États répriment eux-mêmes les pilules abortives.

Alors que peu d’États interdisent actuellement l’avortement autogéré, beaucoup ont des lois existantes que les procureurs trop zélés pourraient utiliser pour poursuivre les femmes, comme les lois sur l’homicide fœtal. « Je crains que si les gens stockent, sans connaître les risques juridiques ou comment couvrir leurs empreintes numériques, ils pourraient faire l’objet d’une criminalisation », a déclaré Renee Bracey Sherman, fondatrice du groupe de narration d’avortement We Testify.

La Fondation nationale pour le droit à la vie a également publié à la mi-juin une législation type qui encourage les États à criminaliser ceux qui « aident ou encouragent » les avortements illégaux, y compris ceux qui fournissent des instructions par téléphone ou par Internet sur les méthodes autogérées.

Même dans les États où les préoccupations juridiques sont moindres, la provision préalable ne sera pas la bonne option pour tout le monde. « C’est un coût potentiellement élevé pour un patient qui ne sera probablement pas couvert par une assurance », a déclaré Daniel Grossman, médecin et professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’Université de Californie à San Francisco. Tout le monde ne peut pas se permettre de dépenser 150 $ pour avoir une méthode de secours disponible, et certaines personnes auront encore besoin ou préféreront des soins en clinique en personne.

Il n’est pas encore devenu courant

Dans les jours qui ont suivi la fuite du projet de décision de la Cour suprême d’annuler Roe contre Wade, les fournisseurs d’avortement par télésanté ont signalé des pics de recherches sur Internet et de commandes de pilules. Pourtant, la plupart des Américains ne connaissent pas seulement les médicaments abortifs, mais aussi les quelques groupes qui fournissent actuellement les pilules à l’avance. Certains militants affirment que les dirigeants et les organisations mieux dotées en ressources devraient faire davantage pour promouvoir l’avortement autogéré en tant qu’option.

En décembre 2021, trois chercheurs en santé reproductive de l’UCSF, dont Grossman, ont publié un article qualifiant la fourniture anticipée de « modèle de soins inexploré qui, selon nous, est prometteur et mérite une étude plus approfondie ».

Grossman a déclaré à Vox qu’il pensait que davantage de personnes devraient demander à leurs prestataires de soins primaires et de santé reproductive s’ils seraient disposés à prescrire ou à leur donner des pilules abortives à conserver pour une utilisation ultérieure. « Même si le médecin ne veut pas, je pense que cela vaut la peine de déclencher une conversation avec eux et de faire réfléchir leur fournisseur », a-t-il déclaré. Grossman avait précédemment déclaré à Jezebel qu’il avait trouvé difficile d’amener d’autres chercheurs et prestataires de soins de santé à accorder à l’avance l’attention qu’elle mérite.

« Nous avons de l’ibuprofène en cas de mal de tête, du sirop contre la toux en cas de rhume et un plan B en cas de préservatif cassé », a déclaré Bracey Sherman de We Testify. « C’est déjà normal pour les autres soins de santé et nous devrions le normaliser pour l’avortement. »

Wells, de Plan C, a déclaré que les restrictions historiques imposées à l’avortement ont probablement rendu certains groupes et individus plus réticents à parler de provision préalable. « Je pense qu’il y a probablement beaucoup de peur de ne pas vouloir enfreindre les règles », a-t-elle déclaré.

Un autre facteur limitant la discussion, a suggéré Wells, est la façon dont l’avortement a été fortement médicalisé aux États-Unis, au point où les gens pensent que les médicaments doivent être ou sont mieux administrés par un professionnel de la santé. Les attitudes sont différentes à l’échelle internationale, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes devenus tellement investis en disant que nous avons besoin d’avortements sûrs et que les médecins, les cliniciens et les cliniques peuvent fournir cela », a déclaré Wells. « Les cliniciens ont fait un travail formidable, et nous devons avoir tous ces différents types d’options de soins disponibles, mais [self-managed abortions] peut être un message un peu menaçant pour tout ce système.