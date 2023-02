Faut-il éviter le chocolat noir pour la Saint-Valentin ?

Le cadmium et le plomb sont des éléments naturellement présents dans le sol et ailleurs dans l’environnement. Mais ce n’est pas parce qu’ils sont naturels qu’ils sont bons pour vous.

La National Confectioners Association a publié une déclaration en réponse aux conclusions : « Les produits cités dans cette étude sont conformes aux exigences strictes de qualité et de sécurité, et les niveaux qui nous sont fournis par Les rapports des consommateurs les tests sont bien en deçà des limites établies par notre colonie .”

Huit barres avaient plus de 100 % de la limite autorisée pour le cadmium, 10 dépassaient le niveau pour le plomb et cinq autres dépassaient les deux. Certains avaient plus du double de la quantité maximale d’un métal ou de l’autre. Par exemple, un carré d’une once de chocolat noir Lindt Excellence 85 % de cacao – la barre que FitzGerald a mangée tous les soirs pendant des années – contient 166 % de la limite autorisée pour le plomb et 80 % pour le cadmium.

“Certains métaux lourds n’ont vraiment aucune fonction dans votre corps. Ils n’ont pas besoin d’être là, et certains d’entre eux s’accumulent », explique Katarzyna Kordas, PhD, professeure associée d’épidémiologie et de santé environnementale à l’Université de Buffalo School of Public Health. « Ces métaux ne sont pas une blague. Nous voulons en avoir le moins possible dans notre environnement, ce qui inclut la nourriture.

Une fois absorbé, le cadmium reste dans votre corps pendant des décennies. Il est connu pour causer le cancer, et il peut endommager les reins et affaiblir les os. Entre autres choses, le plomb cible vos voies respiratoires et gastro-intestinales, votre système nerveux et vos reins.

L’accumulation de ces métaux dans votre corps est ce qui les rend si dangereux. Et le chocolat noir est loin d’être la seule source que nous consommons. L’étude sur l’alimentation totale de la FDA surveille à la fois les nutriments et les contaminants dans des milliers d’aliments. Les chercheurs ont trouvé le cadmium dans 61 % des échantillons testés et le plomb dans 15 %.