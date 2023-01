Faut-il encore acheter le Google Pixel 7 Pro en 2023 ?

Le fleuron de Google Pixel 7 Pro nous a sérieusement enthousiasmés lors de son lancement l’année dernière. Ce n’était pas une révolution sur le Pixel 6 Pro qui l’a précédé, mais il a obtenu suffisamment de modifications au niveau du matériel et de sa conception pour lui valoir un convoité Prix ​​​​du choix des éditeurs CNET. Mais c’était l’année dernière, et les choses évoluent rapidement dans le monde de la technologie. Alors, ce téléphone vaut-il toujours la peine d’être considéré par rapport à des rivaux comme le iPhone 14 Pro?

TL; DR : Oui, mais vous voudrez peut-être attendre.

Le Pixel 7 Pro a une tonne de choses à faire. Cela semble très bien. Son logiciel Android 13 est un plaisir à utiliser et son réseau multicaméra à l’arrière prend de superbes photos qui rivalisez confortablement avec les photos du meilleur téléphone d’Apple. Il n’a pas le processeur le plus puissant, mais il a plus qu’assez de puissance pour gérer tout ce que vous êtes susceptible de lui lancer. Et il est peu probable que vous remarquiez jamais la différence de puissance entre lui et l’un de ses principaux rivaux.

C’est un téléphone hautes performances polyvalent qui a certainement mérité son titre de “phare”. Il gère tout cela tout en réduisant également ses concurrents en termes de prix. À 899 $ (849 £, 1 299 AU $), son prix de départ est un cran en dessous des 999 $ (1 099 £, 1 749 AU $) qu’Apple veut pour l’iPhone 14 Pro de base et une économie encore plus importante sur les 1 000 $ qu’un Samsung Galaxy S22 Ultra vous coûtera. Le prix d’origine du S22 Ultra était de 1 200 $ (1 149 £, 1 849 AU $), mais Samsung l’a abandonné lors du lancement inévitable du Galaxy S23 et S23 Ultra approche probablement. Avec offres de reprise et accords avec les transporteursle Pixel 7 Pro peut être encore moins cher, ce qui en fait un moyen plus abordable de mettre une technologie phare de pointe dans votre poche.

Andrew Lanxon/Crumpe



Cependant, à moins que vous ne cherchiez désespérément un nouveau téléphone tout de suite, je vous conseille quand même d’attendre. Alors que le Pixel 7 Pro a beaucoup à offrir par rapport à son courant rivaux, les choses pourraient changer, car OnePlus et Samsung sont sur le point de lancer leurs nouveaux modèles haut de gamme pour 2023. OnePlus a déjà montré son OnePlus 11 en Chine — avec quelques spécifications sérieuses — avec un lancement plus large prévu en février. Et bien que Samsung ne nous ait rien dit sur le Gamme S23 pourtant, nous nous attendons à un dévoilement en février et nous espérons que le S23 Ultra sera un autre kit puissant.

Il est prudent de supposer que les deux téléphones seront des puissances absolues et que les deux se concentreront réellement sur la photographie. Il est peu probable que le S23 Ultra soit en concurrence sur le prix, les prix devant rester les mêmes (1 200 $) pour la nouvelle génération. Cependant, le OnePlus 11 est peut-être plus compétitif, car l’excellent 10 Pro est arrivé à seulement 899 $ au lancement et ne coûte plus que 799 $. Reste à savoir si OnePlus est plus agressif avec ses prix cette fois-ci, mais cela vaut peut-être la peine d’attendre février avant de décider où dépenser votre argent.