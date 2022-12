Faut-il emmailloter un nouveau-né ? Orientations actuelles, ce que disent les experts

Quiconque a vu à l’intérieur de la pouponnière d’un hôpital connaît probablement la vue de rangées de bébés endormis emmaillotés dans des couvertures propres.

L’emmaillotage est une pratique séculaire qui a longtemps fait l’objet de controverses, tombant à la mode plusieurs fois au cours du siècle dernier. Mais les experts disent que cela peut offrir des avantages lorsqu’il est fait correctement.

Voici les meilleures pratiques actuelles en matière d’emmaillotage, selon les professionnels de la santé et les agences de santé publique.

C’EST QUOI L’EMMAILLOTAGE ?

L’emmaillotage consiste à envelopper un bébé en toute sécurité dans une couverture légère et respirante pour limiter ses mouvements.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et la Société canadienne de pédiatrie (SCP) affirment que la pratique peut calmer les nourrissons et les aider à dormir. La Dre Jessica Duby, néonatologiste à l’Hôpital de Montréal pour enfants, est d’accord.

“Cela imite en quelque sorte la façon dont ils étaient dans le ventre de la mère”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique avec CTVNews.ca vendredi. “Ils se sentent un peu plus contenus, un peu plus en sécurité quand leurs bras et leurs jambes sont emmaillotés.”

ALORS, POURQUOI EST-IL CONTROVERSÉ ?

L’emmaillotage peut être sûr et bénéfique lorsqu’il est fait correctement. Cependant, lorsqu’il est mal fait, il peut poser un certain nombre de menaces pour les nourrissons.

Selon l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (RNAO), si une couverture utilisée pour emmailloter est déballée, elle peut poser un risque de couverture du visage et potentiellement augmenter le risque de syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN).

«L’emmaillotage peut également entraîner une surchauffe, selon le type de couverture utilisé», lit-on dans les lignes directrices sur les pratiques exemplaires cliniques de la RNAO pour les nourrissons de moins de 12 mois.

Il existe également des preuves que les bébés dont les jambes sont emmaillotées trop étroitement peuvent être à risque de développer une dysplasie de la hanche. Selon le CPS, la dysplasie est une anomalie du développement de l’articulation de la hanche où l’emboîture ne recouvre pas entièrement la partie boule. La dysplasie peut augmenter le risque de luxation.

Duby a déclaré que l’emmaillotage était autrefois promu comme un moyen de prévenir le SMSN alors qu’en fait, “il n’y a aucune preuve que cela aide”. De plus, la RNAO prévient que l’emmaillotage peut potentiellement augmenter le risque de SMSN si un bébé emmailloté est placé en position couchée – sur le ventre – pour dormir.

“Par conséquent, la prudence concernant l’emmaillotage doit être exprimée avec les parents / tuteurs”, lisent les lignes directrices sur les meilleures pratiques cliniques de l’organisation.

Toute réponse à la question de savoir si les parents doivent ou non emmailloter les nouveau-nés s’accompagne de mises en garde. C’est pourquoi certaines institutions ont cessé d’encourager les futurs parents à emmailloter, selon Susan Georgoussis.

Georgoussis est infirmière autorisée et coordonnatrice de l’éducation prénatale à l’hôpital Mount Sinai de Toronto. Elle a dit que dans les situations où les nuances de la façon d’emmailloter en toute sécurité pourraient être perdues, la réponse la plus simple pourrait être la plus sûre.

“Si vous travaillez dans le domaine de la santé publique et que vous souhaitez donner des instructions aux parents, vous devez penser au nombre de types de parents, d’origines et de niveaux d’alphabétisation différents auxquels vous avez affaire”, a-t-elle déclaré. “Vous voulez des messages simples, donc à certains égards, il est plus facile de dire:” Ne vous emmaillotez pas. “”

Cependant, lorsque les risques et les meilleures pratiques entourant l’emmaillotage peuvent être correctement communiqués et que les situations et les défis uniques des familles sont pris en compte, elle a déclaré que la pratique peut être bénéfique, avec modération.

“Je ne vois pas cela comme quelque chose qui est un oui ou un non, je pense que les parents doivent le savoir”, a-t-elle déclaré. “Cela ne devrait pas être leur choix, mais… certains bébés ont des coliques, certains bébés ont du mal à s’installer et cela peut être très utile.”

QUELLES SONT LES DIRECTIVES OFFICIELLES ?

Les avantages d’un emmaillotage approprié sont toujours reconnus par l’ASPC, la SCP et le groupe de travail de l’American Academy of Pediatrics sur le syndrome de mort subite du nourrisson, et les trois organismes proposent des lignes directrices pour le faire en toute sécurité. Duby a déclaré que c’est toujours une pratique courante dans de nombreux hôpitaux et qu’elle ne devrait pas contribuer au risque de SMSN lorsqu’elle est effectuée correctement.

“Je pense que le grand message est que l’emmaillotage ne sera pas la clé du succès pour le syndrome de mort subite du nourrisson”, a déclaré Duby. “La chose qui s’est avérée avoir le plus d’impact sur la réduction du syndrome de mort subite du nourrisson est de coucher le bébé sur le dos.”

Selon l’ASPC et le SPC, les bébés emmaillotés doivent toujours être placés sur le dos pour dormir, sur une literie qui n’est pas trop molle, le nez et la bouche découverts. Dès qu’un bébé commence à essayer de se retourner, vers trois ou quatre mois, les parents doivent arrêter de s’emmailloter.

“Le risque devient que le bébé roule sur le ventre et reste coincé dans cette position et, malheureusement, suffoque et meure”, a déclaré Duby.

Étant donné que la restriction des mouvements des jambes peut entraîner un risque accru de dysplasie de la hanche, les parents et les gardiens doivent s’assurer que les bébés emmaillotés peuvent toujours bouger librement leurs jambes et leurs hanches. Les bébés emmaillotés peuvent également surchauffer sous trop de couches, de sorte que les parents et les gardiens doivent utiliser des couvertures légères et éviter de trop s’habiller. Duby a déclaré qu’ils devraient également rester à l’écart des couvertures lestées.

“Il y a toujours de nouveaux produits qui apparaissent et l’une des sortes de nouvelles modes cool sont ces langes lestés et il a été démontré que ceux-ci ne sont pas non plus sûrs”, a-t-elle déclaré. “Et donc un emmaillotage devrait juste être fait avec une couverture.”

Lorsque vient le temps d’arrêter d’emmailloter, Duby a déclaré que des produits comme des sacs de couchage de taille appropriée peuvent aider à faciliter la transition vers des vêtements de nuit ordinaires, à condition qu’ils soient utilisés correctement.

“Vous devez juste vous assurer qu’il est complètement bien attaché”, a-t-elle dit, “Alors faites chaque bouton-pression qui l’accompagne, chaque fermeture éclair, ne laissez rien de lâche et qui traîne.”