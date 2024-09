Faut-il blâmer Phil Collins pour la présence de Led Zeppelin au Live Aid ?

(Crédits : Far Out / TIDAL)

Aucune réunion de rock and roll n’a été exempte de quelques déboires au fil des ans. Dites ce que vous voulez des plus grandes résurrections de l’histoire du rock, mais il y a eu plus d’une fois où les dieux du rock qui ont jadis erré sur terre ont semblé n’être que l’ombre d’eux-mêmes lorsqu’ils ont réussi à revenir sur scène après des années loin des projecteurs. Mais lorsque Led Zeppelin s’est réuni pour la première fois au Live Aid, était-il vraiment juste de mettre leur performance médiocre sur le compte de Phil Collins ?

Quand on y pense, personne n’aurait pu remplacer John Bonham s’ils avaient essayé. Bien que le fils de Bonzo, Jason, ait fait un excellent travail en remplaçant lors de leurs retrouvailles en 2007, relatée dans Journée de célébration, on était encore loin du maniaque absolu qui jouait sur leurs disques classiques.

Et ce n’est pas comme si Collins n’avait pas les qualités pour réussir une performance décente. Genesis a peut-être changé de direction pendant ces années de séparation, mais le fait que Collins soit devenu chanteur n’était pas la raison pour laquelle ils ont soudainement cessé d’être des légendes du prog. Il pouvait toujours tisser la performance de batterie la plus complexe possible, mais cela passait lentement au second plan par rapport à ce que les gens voulaient entendre sur des morceaux comme « Invisible Touch ».

Comme Collins était déjà en pleine ascension, l’avoir comme musicien de studio pour des chansons comme « Rock and Roll » semblait être la suite logique. Mais une fois que le groupe a laissé beaucoup à désirer après cette énorme soirée, Jimmy Page a rapidement rejeté la faute exclusivement sur Collins, pensant que c’était lui qui avait tout saboté.

Mais revenons un peu en arrière. De l’autre côté de l’argument, Collins se souvient avoir été traité comme un moins que rien par le guitariste de Led Zeppelin, qui le traitait comme un musicien de seconde zone à chaque fois qu’il jouait et qui l’a presque fait partir. Si aucun des membres du groupe ne s’entend bien, on peut imaginer à quoi ressemble la camaraderie quand ils doivent jouer de la musique.

Bien qu’il y ait quelques passages dans le morceau que Collins n’a pas réussi à faire, cela ne veut pas dire que chaque morceau est sans mérite. Certains morceaux sont censés n’avoir qu’un seul batteur, mais en s’appropriant certaines parties, Collins courait déjà le risque de faire une énorme injustice à tous les fans de rock qui se sont déjà cognés la tête sur « Whole Lotta Love ».

Collins accepte même le fait que c’est lui qui est normalement blâmé pour tout, en disant Plus fort, « Je me rends compte que c’est généralement moi qui suis accusé de ça. Ce ne peut pas être Led Zep qui est en faute. C’est ce type qui est arrivé sur Concorde et qui n’avait pas répété. C’est lui le coupable. Ce vantard. »

Mais peut-être avaient-ils simplement besoin d’une cible sur laquelle tout mettre. Après tout, Collins était devenu si omniprésent dans les charts au cours des années qui ont suivi, alors maintenant que l’une des plus grandes légendes du rock avait livré une performance bien en dessous de leur niveau, pourquoi ne pas simplement pointer du doigt l’idiot qui a chanté « Sussudio » comme la raison pour laquelle tout est parti en vrille ?

Alors, Phil Collins est-il la principale raison de l’échec de la réunion de Led Zeppelin au Live Aid ? Probablement pas, mais c’est beaucoup plus juste qu’on ne le pense. Même si Collins a été critiqué pour son côté un peu ringard, le reste de Zeppelin a probablement dû se regarder froidement dans le miroir s’ils voulaient commencer à pointer du doigt.

Sujets connexes