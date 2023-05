Faut-il adhérer à une chambre, plus d’une ? – Section locale de Shaw

Hors de vue, hors de l’esprit! Vous voulez que votre entreprise reste dans l’œil du public et se démarque de la concurrence. Avec votre adhésion à la Chambre, vous obtenez une liste sur son site Web et dans l’annuaire imprimé. De plus, les chambres ne réfèrent que les entreprises membres.

Il existe d’innombrables opportunités de réseautage, ce qui vous donne l’opportunité de rencontrer de nouveaux contacts et des partenaires potentiels, et d’assister à des séminaires. Vous vous retrouverez dans des situations où vous pourrez identifier et rencontrer les décideurs d’une entreprise en face-à-face. Cela vous donne également l’occasion d’en apprendre davantage sur les autres entreprises de la communauté.

La Chambre plaide en votre nom au niveau local et par l’intermédiaire des Chambres d’État et des États-Unis aux niveaux d’État et fédéral. Vous recevrez des mises à jour sur les nouvelles lois et les nouvelles lois potentielles susceptibles d’affecter votre entreprise de manière positive et négative.

Quelques statistiques concernant les Chambres :

Si un consommateur sait qu’une entreprise fait partie de sa chambre locale, l’entreprise aura une augmentation de 63 % de la probabilité que le consommateur achète avec elle

8 % des petites entreprises échouent parce qu’elles n’ont pas de réseau

Voulez-vous faire partie de quelque chose de plus grand que vous dans votre communauté ? Souhaitez-vous plus de clients ? Et avez-vous besoin d’aide dans certains domaines de votre entreprise ? Si vous avez un besoin professionnel, il est probable que la Chambre puisse vous aider avec des solutions directes ou des contacts avec des personnes qui peuvent vous aider.

Devriez-vous et pouvez-vous rejoindre plus d’une chambre à la fois ? Nous encourageons toujours nos membres à être membres de leur communauté locale, et à mesure qu’ils se diversifient pour faire des affaires dans d’autres communautés, rejoindre ces chambres leur offre encore plus d’opportunités de se diversifier. Vous devez déterminer combien de vos dollars de marketing vous pouvez consacrer aux adhésions et combien de temps vous pouvez consacrer aux différentes adhésions. Pour plus d’information veuillez contacter:

Chambre de commerce de la région d’Oswego : 73 W. Van Buren Street : Oswego, IL 60543 : 630.554.3505

http://www.oswegochamber.org/