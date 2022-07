Faut-il acheter une friteuse à air ? Voici ce que vous devez savoir

Les friteuses à air font partie des types d’appareils de comptoir les plus récents et les plus populaires. Mais une friteuse à air mérite-t-elle une place sur le comptoir de votre cuisine ? Si vous songez à en acheter un, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour vous décider.

Que font les friteuses à air?

À certains égards, le nom est trompeur. Les friteuses à air ne font pas du tout frire les aliments. Au lieu de cela, ils cuisinent en utilisant le chauffage par convection : faire circuler de l’air chaud autour des aliments. Cela donne un enrobage croustillant et croustillant sans avoir besoin de faire frire. C’est comme cuisiner en utilisant le réglage ventilé de votre four ordinaire, mais sous une forme plus compacte.

Regardez les aliments frits à l’air et vous verrez des preuves de la réaction de Maillard au travail. C’est l’effet chimique produit entre les acides aminés et les sucres réducteurs qui brunit les aliments et leur donne un goût distinctif. En d’autres termes, une friteuse à air fournira le goût et la texture des aliments frits ou rôtis, sans que vous ayez à plonger votre dîner dans l’huile.

Les friteuses à air sont-elles une façon plus saine de cuisiner ?

Cela dépend vraiment de ce à quoi vous les comparez.

Si vous prévoyez d’utiliser votre friteuse à air chaud pour cuire des aliments comme du poisson prêt à cuire, enrobé de pâte ou de chapelure, des nuggets de poulet ou des frites au four, ils ne rendront pas les aliments plus sains que de les cuire au four.

Mais, si vous aviez l’intention de faire frire des aliments en profondeur ou peu profonds, vous vous épargnerez un gros coup de calories.

Les friteuses peuvent utiliser jusqu’à 50 fois plus d’huile qu’une friteuse à air. Et bien que vos aliments n’absorbent qu’une proportion relativement faible de cette huile, la friture reste la façon la plus calorique de cuisiner.

La friture des aliments produit également de l’acrylamide, un composé lié au développement du cancer. La friture à l’air peut aider à réduire la quantité d’acrylamide dans les aliments que vous cuisinez. Cependant, cela n’affectera pas la formation d’autres composés nocifs associés à la cuisson des aliments à des températures très élevées.

Vous aurez également besoin d’utiliser de l’huile si vous cuisinez des aliments frais, bien que ce ne soit qu’entre une cuillère à café et une cuillère à soupe si vous préparez des aliments à partir de rien. Les articles pré-préparés tels que les frites au four et les nuggets n’auront pas besoin d’huile ajoutée.

Comment la friture à l’air se compare-t-elle à la cuisson au four?

Bien qu’il n’y ait aucun avantage pour la santé à cuire des aliments prêts à cuire dans une friteuse à air, vous constaterez probablement que vous pouvez rôtir des aliments frais dans une friteuse à air en utilisant moins d’huile que vous n’en utiliseriez dans un four. Si vous faites bouillir des pommes de terre et que vous les aspergez d’huile, vous pouvez les mettre dans une friteuse à air et obtenir des pommes de terre rôties très croustillantes en 20 minutes.

Un autre avantage est que les friteuses à air deviennent extrêmement chaudes très rapidement et que l’air circulant signifie que les aliments seront parfaitement dorés partout. Cela signifie que vous pourrez réduire votre temps de cuisson et augmenter le croustillant du produit fini. Cela facilite également la cuisson de choses comme les frites de patates douces, qui peuvent devenir molles au four.

Une friteuse à air sera plus rapide que la cuisson au four. En raison du temps de cuisson plus rapide et de la taille plus petite d’une friteuse à air par rapport à votre four, elle est plus économe en énergie. Cela signifie qu’il s’agit d’une option de cuisson plus respectueuse de l’environnement et qui vous fera économiser de l’argent à long terme. C’est un bon appareil de cuisson à utiliser si vous voulez minimiser les factures d’électricité.

Comme pour la cuisson au four, vous devrez toujours garder un œil sur vos aliments frits à l’air et probablement les retourner une fois pendant le processus de cuisson.

Comment la friture à l’air se compare-t-elle à la friture?

Bien que ce soit beaucoup plus rapide que la cuisson au four, la friture à l’air prendra deux fois plus de temps que la friture. Sur le plan positif, il est beaucoup plus facile à nettoyer par la suite et l’appareil contiendra l’odeur des aliments frits, de sorte qu’il ne s’attardera pas dans votre maison comme le font les aliments panés ou frits.

Que pouvez-vous cuisiner dans une friteuse à air?

Les éléments évidents sont le poulet, les frites, les hamburgers surgelés, ainsi que d’autres aliments surgelés comme les nuggets et les bâtonnets de poisson.

Le poisson frais, y compris le saumon, peut également être frit à l’air. Ainsi que le bacon. La plupart des plats de viande peuvent être préparés dans une friteuse à air, bien que vous deviez réduire votre temps de cuisson et modifier la température. Vous pouvez également rôtir des pommes de terre et d’autres légumes.

Vous pouvez également l’utiliser de manière plus inventive, par exemple pour faire des chips maison, des graines et des noix grillées.

Si vous obtenez une poêle compatible, vous pouvez cuisiner des produits de boulangerie, notamment des biscuits, des gâteaux et des desserts. Ils seront cuits plus rapidement, en utilisant beaucoup moins d’énergie que le four.

Enfin, il peut être utilisé pour réchauffer les restes.

Qu’est-ce que vous ne pouvez pas cuisiner dans une friteuse à air?

Vous ne pourrez pas faire frire des aliments dans une pâte humide faite maison, mais si vous ajustez votre recette, vous pouvez faire frire des aliments dans un mélange de chapelure maison. Les articles au fromage (à part peut-être les bâtonnets de mozzarella congelés et autres) doivent également être évités. La pâte et le fromage fondront en un désordre gluant sous le plateau de votre friteuse à air.

Il existe de meilleures façons de cuire le brocoli et les légumes similaires, qui peuvent se dessécher ou devenir détrempés. Les légumes à feuilles peuvent être soufflés et ne pas cuire uniformément.

Les aliments secs enrobés d’assaisonnement finiront par perdre leur assaisonnement pendant la cuisson.

Et si vous aimez un hamburger ou un steak saignant, oubliez-le. Le temps que l’extérieur soit doré, l’intérieur de la viande sera bien cuit.

Cela étant dit, il existe des recettes pour toutes sortes d’aliments frits à l’air, y compris certains des éléments ci-dessus, donc la technique est importante et vous devrez peut-être simplement expérimenter pour voir ce qui fonctionne pour vous.

Comment nettoyer une friteuse à air ?

Les friteuses à air sont faciles à nettoyer et doivent être nettoyées correctement après chaque utilisation. La casserole, le plateau et le panier peuvent être lavés à l’eau tiède et au liquide vaisselle ou (la plupart) peuvent aller au lave-vaisselle. L’appareil lui-même doit être débranché et essuyé après utilisation.

Comme les autres appareils de comptoir, une friteuse à air doit reposer sur une surface résistante à la chaleur.

Quelle est la taille d’une friteuse à air?

Les friteuses à convection existent en différentes tailles, vous devez donc tenir compte à la fois des dimensions extérieures (avez-vous de la place pour cela ?) et de l’espace intérieur (est-il assez grand pour contenir les portions que vous préparerez le plus souvent ?).

L’une des limites d’une friteuse à air est que si les aliments sont entassés à l’intérieur, les performances de cuisson seront affectées. Il cuit en faisant circuler de l’air chaud, donc si l’air ne peut pas atteindre les aliments, ils ne cuiront pas correctement. Si vous réfléchissez aux options de taille, là où vous avez de l’espace, nous vous suggérons d’opter pour le modèle plus grand.

Si vous êtes aux États-Unis, la capacité de cuisson sera indiquée en kg ou en quarts. La majorité des friteuses à air vont de 3 à 6 pintes, bien que vous puissiez acheter des appareils plus petits si vous cuisinez pour un et que vous disposez d’un espace limité à la maison. Une friteuse à air 6QT fournira suffisamment d’espace pour cuire un poulet entier. Les friteuses à air XL peuvent être aussi grandes que 9-10QTS, bien que certaines des plus grandes puissent partager leur espace de cuisson entre deux tiroirs que vous pouvez contrôler séparément.

Au Royaume-Uni, la capacité interne de la plupart des friteuses à air varie d’environ 1,5 litre à 5,5 litres, bien que les friteuses à air XL vous offrent presque le double de cet espace, mais encore une fois, souvent divisées en deux tiroirs. À l’extrémité la plus petite, vous pourrez cuisiner un plat d’accompagnement comme des frites pour une à deux personnes. À l’extrémité la plus large, vous pourrez cuisiner un plat principal pour quatre personnes. Vous aurez besoin d’une capacité interne de 5,5 à 6 litres pour cuire un poulet entier.

En termes d’espace de comptoir, gardez à l’esprit qu’il aura besoin de plusieurs centimètres d’espace libre autour de lui pendant son fonctionnement.

Où pouvez-vous acheter une friteuse à air?

Les friteuses à air sont maintenant disponibles chez la plupart des détaillants en ligne. La plupart des prix se situent autour de 150 $ / 100 £, bien que vous puissiez les acheter beaucoup moins cher. À la fin de la gamme, vous obtiendrez une friteuse à air de base avec une capacité interne plus petite. À l’extrémité supérieure de la gamme, vous obtiendrez plus d’espace interne, des commandes numériques, des programmes de cuisson prédéfinis, ainsi que d’autres options de cuisson, telles que les grillades et la cuisson.

