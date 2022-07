Faut être plus prudent ! Kodak Black arrêté lors d’un contrôle routier

Kodak Black a été arrêté en Floride après que la police a déclaré avoir trouvé un tas de pilules d’oxycodone dans sa voiture.

Selon des rapports de TMZ, Kodak voyageait dans une Dodge Durango violette vendredi à Ft. Lauderdale avec ce que les flics croyaient être une teinte de vitre illégale. Une fois qu’il a été arrêté, la police a déclaré avoir senti une forte odeur de marijuana et a finalement fouillé la voiture. Les agents affirment avoir trouvé 31 comprimés d’oxycodone et 74 960 $ en espèces lors de la perquisition.

Il s’avère que la licence et les étiquettes de Kodak ont ​​également expiré. Il a ensuite été arrêté et emmené à la prison du comté de Broward où il a été condamné pour 2 chefs d’accusation, possession d’une substance contrôlée sans ordonnance et trafic d’oxycodone.

L’avocat de Kodak, Bradford Cohen, s’est entretenu avec TMZ et a déclaré: «Ne jugez jamais une affaire sur la base d’une arrestation. Il y a des faits et des circonstances qui donnent lieu à une défense, surtout en l’espèce. Nous avons négocié une caution de 75 000 $ et nous allons de l’avant pour résoudre le problème rapidement. »

Il semblait que Kodak Black évitait les ennuis après que ses problèmes juridiques aient persisté pendant des années. Les fans ont même été choqués de le voir couper ses locs le plus récemment et commencer à basculer le fondu bas. En 2019, il a été arrêté pour possession d’armes et condamné à quatre ans de prison. Il a purgé environ la moitié de sa peine avant que sa peine ne soit commuée par l’ancien président Donald Trump avant de quitter ses fonctions.

L’artiste d’Atlantic Records a évité plus de temps de prison l’année dernière en concluant un accord de plaidoyer après avoir été accusé d’avoir violé un adolescent en 2016.

Les détails devraient continuer à faire surface bientôt et nous vous tiendrons au courant.