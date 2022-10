Fausses nouvelles, faux journaux – Shaw Local

J’ai reçu mon journal “McHenry Times” par la poste aujourd’hui. En tant que personne qui a livré un journal pendant cinq ans quand j’étais enfant et qui lit plusieurs journaux chaque jour, j’ai été consterné par ce qu’il y avait dans ce journal et j’ai vu dans “l’inclinaison” qu’il a choisi de prendre.

Le plus épouvantable était les pages quatre et cinq qui contenaient des mots que je n’avais jamais vus dans un journal réputé en 50 ans de lecture et cela m’a poussé à jeter le papier à la poubelle, là où il appartient.

L’endroit où vous choisissez d’obtenir vos nouvelles dépend de chaque individu, mais n’oubliez pas d’utiliser votre propre bon sens lorsque vous prenez la décision de croire ce que vous lisez.

Barry Naber

Vallée du taureau